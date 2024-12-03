Деловой климат ноября запутал промышленность

Конъюнктурные исследования промышленности в ноябре 2024 года фиксируют разнонаправленные оценки делового климата в секторе. Так, индекс PMI в обработке от S&P (ограниченная выборка) вырос до 51,3 пункта с 50,6 в октябре на фоне первого за три месяца роста внутренних и четвертого месяца подряд — экспортных заказов. Это позволило компаниям «скромными темпами» увеличивать выпуск и ожидания, хотя они сократили наем, а их издержки и задержки поставок множились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Результаты же схожего исследования Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН (выборка значительно шире во всех отраслях), напротив, фиксируют продолжение охлаждения спроса и рост пессимизма в прогнозах продаж и производства. Октябрьское оживление выпуска, зафиксированное Росстатом (см. “Ъ” от 29 октября и 2 декабря), не нашло продолжения в ноябре, что, как и полагал “Ъ”, увеличило избыточность запасов готовой продукции (см. график).

По данным ИНП РАН, основным ресурсным ограничением промышленного роста остается нехватка кадров, особенно в легкой промышленности, где присутствует и рекордный дефицит мощностей. Планы заимствований предприятий в третьем и четвертом кварталах 2024 года на историческом минимуме, а инфляционные ожидания в ноябре максимальны с марта 2022 года. «Решения и словесные интервенции регулятора пока не в силах совладать с последствиями бюджетных расходов»,— отмечают авторы исследования.

Инвестиционные планы опустились до 23-месячного минимума после того, как, по оценке Минэкономики, инвестиции в экономике за третий квартал снизились. Основным стимулом инвестиций для предприятий в 2025 году станут цены на оборудование и СМР. «Рассчитывать на снижение или хотя бы на остановку роста не стоит»,— замечают в ИНП РАН. Ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации в условиях рекордной ключевой ставки с перспективой ее повышения и ненадежности официальных макропрогнозов — на втором месте в рейтинге инвестстимулов, «но тоже с небольшой вероятностью обретения предприятиями такой ясности», считают в институте. На третьем месте — восстановление доступа к зарубежным станкам и оборудованию. При этом «завершение СВО стоит лишь на 11-м месте — госзакупки для войск явно поддерживают российскую промышленность», заключают в ИНП РАН.

Артем Чугунов