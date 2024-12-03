Деловой климат ноября запутал промышленность
Мониторинг конъюнктуры
Конъюнктурные исследования промышленности в ноябре 2024 года фиксируют разнонаправленные оценки делового климата в секторе. Так, индекс PMI в обработке от S&P (ограниченная выборка) вырос до 51,3 пункта с 50,6 в октябре на фоне первого за три месяца роста внутренних и четвертого месяца подряд — экспортных заказов. Это позволило компаниям «скромными темпами» увеличивать выпуск и ожидания, хотя они сократили наем, а их издержки и задержки поставок множились.
Результаты же схожего исследования Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН (выборка значительно шире во всех отраслях), напротив, фиксируют продолжение охлаждения спроса и рост пессимизма в прогнозах продаж и производства. Октябрьское оживление выпуска, зафиксированное Росстатом (см. “Ъ” от 29 октября и 2 декабря), не нашло продолжения в ноябре, что, как и полагал “Ъ”, увеличило избыточность запасов готовой продукции (см. график).
По данным ИНП РАН, основным ресурсным ограничением промышленного роста остается нехватка кадров, особенно в легкой промышленности, где присутствует и рекордный дефицит мощностей. Планы заимствований предприятий в третьем и четвертом кварталах 2024 года на историческом минимуме, а инфляционные ожидания в ноябре максимальны с марта 2022 года. «Решения и словесные интервенции регулятора пока не в силах совладать с последствиями бюджетных расходов»,— отмечают авторы исследования.
Инвестиционные планы опустились до 23-месячного минимума после того, как, по оценке Минэкономики, инвестиции в экономике за третий квартал снизились. Основным стимулом инвестиций для предприятий в 2025 году станут цены на оборудование и СМР. «Рассчитывать на снижение или хотя бы на остановку роста не стоит»,— замечают в ИНП РАН. Ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации в условиях рекордной ключевой ставки с перспективой ее повышения и ненадежности официальных макропрогнозов — на втором месте в рейтинге инвестстимулов, «но тоже с небольшой вероятностью обретения предприятиями такой ясности», считают в институте. На третьем месте — восстановление доступа к зарубежным станкам и оборудованию. При этом «завершение СВО стоит лишь на 11-м месте — госзакупки для войск явно поддерживают российскую промышленность», заключают в ИНП РАН.