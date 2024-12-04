Причиной аварии на ТЭЦ в Приамурье стало повреждение на паропроводе

Причиной сбоя на Благовещенской ТЭЦ стало технологическое нарушение на паропроводе, его участок был поврежден, сообщила пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). Ранее в Амурской области из-за нештатного отключения части оборудования Благовещенской ТЭЦ были введены ограничения на энергопотребление в пяти районах региона.

В распространенном пресс-релизе ДГК уточняется, что повреждений основного оборудования не допущено. Для изоляции поврежденного участка паропровода потребовалось отключить все работающие котлоагрегаты и турбоагрегаты станции. Но уже в 10:00 местного времени (4:00 мск) персонал ТЭЦ приступил к пусковым операциям на основном оборудовании. «В настоящее время теплосети города Благовещенска циркулируют, работают на пониженных параметрах. Ведется мониторинг теплоснабжения потребителей»,— говорится в сообщении.

Жители столицы Амурской области сообщают, что в их квартирах батареи теряют температуру, некоторые дома остаются без света и горячего водоснабжения.

По информации источника «Ъ», ограничения распространились и на поставки электроэнергии из Приамурья в Китай, однако, официально это пока не подтверждено и не опровергнуто.

Анна Яшина, Благовещенск