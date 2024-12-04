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Коммерсантъ FM
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В Амурской области из-за аварии на ТЭЦ ввели ограничение на энергопотребление

В Амурской области из-за нештатного отключения части оборудования Благовещенской ТЭЦ вводится ограничение на энергопотребление в пяти районах, следует из сообщения Амурских электрических сетей (филиал АО ДРСК, входит в «РусГидро»). Ограничения введены по распоряжению системного оператора — Амурского регионального диспетчерского управления (РДУ).

Сообщается, что отключение части оборудования ТЭЦ спровоцировало дефицит мощности в центральном энергорайоне. С 9:12 (3:12 мск) диспетчеры Амурских электрических сетей начали частично отключать потребителей Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского и Бурейского районов. «Восстановление режима энергоснабжения возможно после ликвидации отключения на станции и получения распоряжения от системного оператора»,— говорится в сообщении.

Благовещенская ТЭЦ — базовое предприятие энергетики в Амурской области. Она на 85% обеспечивает потребности предприятий промышленности и ЖКХ Благовещенска в тепле и вырабатывает одну седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в Приамурье.

На данный момент точные причины произошедшего на Благовещенской ТЭЦ неизвестны. Официальный пресс-релиз компании «Амурские тепловые сети» пока не опубликован. В прокуратуре региона «Ъ» проинформировали, что на ТЭЦ «произошел технологический сбой, ведутся работы по его устранению».

Анна Яшина, Благовещенск

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