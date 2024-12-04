Из Екатеринбурга после рейда собираются выдворить 11 незаконных мигрантов

За пределы России из Екатеринбурга планируют выдворить 11 нарушителей миграционного законодательства по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), сообщили в городском УМВД.

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Так, 3 декабря в Железнодорожном районе полиция провела рейд, во время которого были проверены 75 иностранцев, среди них нашли нарушителей миграционного законодательства. Сейчас нелегальные мигранты находятся в специальном помещении для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ).

Подобные рейды будут продолжены.

Напомним, в Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 октября в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» задержали 13 мигрантов, на которых составили протоколы за нарушение правил миграции.

Ирина Пичурина