В Екатеринбурге задержали 13 нелегальных мигрантов во время рейда

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 октября в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» задержали 13 мигрантов, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Она проходит с 30 сентября по 6 октября.

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Во время рейда в ОВД доставили 45 иностранных граждан для установления их личностей и проверки по базам учета — некоторые из задержанных не носили с собой документы, удостоверяющие личность, и на право пребывания на территории России. В результате проверок было составлено 13 протоколов: девять — за нарушение правил миграционного учета, два — за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ, еще две мигрантов нарушили иммиграционные правила, уклонившись от прохождения обязательной дактилоскопии для государственной идентификации личности. Их могут выдворить за пределы России.

Проверки в ходе операции «Нелегал» будут продолжаться, в том числе в других районах Екатеринбурга.

Напомним, с начала года из Свердловской области выдворили 2,9 тыс. нелегальных мигрантов. В сентябре за пределы РФ из региона выдворили более 400 нелегальных мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые приехали на заработки, не имея на это законных оснований.

Ирина Пичурина