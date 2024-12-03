«Ульяновскэнерго» добавило напряжения

АО «Ульяновскэнерго» подало заявление о банкротстве муниципального предприятия «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) с суммой исковых требований 134 млн руб. При этом, по данным заявителя, общий уже просуженный долг УльГЭС — около 500 млн руб. Это уже второе дело по банкротству предприятия. Первое дело год назад завершилось мировым соглашением с графиком выплаты долга, который так и не был выполнен. В руководстве УльГЭС полагают, что одна из причин долгов — несоответствующие тарифы, установленные региональным агентством по тарифам, что подтвердил уже и суд. В мэрии намерены снова предложить истцу пойти на мировое соглашение с графиком платежей. В региональном заксобрании удивлены, что депутаты гордумы вообще не интересуются ситуацией со стратегическим предприятием, и намерены сами вмешаться в решение проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В УльГЭС полагают, что росту долгов поспособствовали и тарифы, не соответствующие реальному положению дел

Фото: МУП УльГЭС В УльГЭС полагают, что росту долгов поспособствовали и тарифы, не соответствующие реальному положению дел

Фото: МУП УльГЭС

В конце минувшей недели Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению заявление энергосбытовой компании АО «Ульяновскэнерго» (выполняющей функции гарантирующего поставщика электроэнергии) о банкротстве ульяновского муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть».

Общая сумма исковых требований составляет 134 млн руб. Основная задолженность, указанная в иске, — 109 млн руб. Истец просит признать УльГЭС банкротом и ввести процедуру наблюдения. В целях полного выяснения обстоятельств дела суд по своей инициативе счел необходимым привлечь к участию и. о. директора УльГЭС Сергея Лапшова, управление муниципальной собственности мэрии, региональное Агентство по регулированию тарифов, а также управление ФАС по Ульяновской области.

Это уже второе дело о банкротстве УльГЭС. В 2021 году заявление о банкротстве УльГЭС подавало АО «Группа “Свердловскэнерго”», затем, в феврале 2022 года, в дело о банкротстве вступило с суммой исковых требований 110 млн руб. АО «Ульяновскэнерго», которое и стало основным кредитором. Как сообщал «Ъ», в ходе рассмотрения иска в УльГЭС признавали, что таких средств для возврата долгов нет, и банкротство с процедурой оздоровления неизбежно, но в мае 2022 года на пост директора УльГЭС был назначен прибывший из Дагестана Муртазали Гитинасулов, после чего в сентябре 2022 года по ходатайству «Ульяновскэнерго» арбитражный суд утвердил мировое соглашение, по которому УльГЭС обязуется погасить основной долг до 28 февраля 2023 года. Судя по всему, долг так и не был погашен. В ноябре 2023 года Муртазали Гитинасулов был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Сейчас уголовное дело рассматривает суд. Далее УльГЭС снова начала накапливать долги. Арбитражный суд в 2024 году рассматривал целый пакет исков «Ульяновскэнерго» к УльГЭС о выплате долгов. По состоянию на середину октября общая сумма исковых требований «Ульяновскэнерго» к УльГЭС составила более 700 млн руб.

Получить комментарий гендиректора «Ульяновскэнерго» не удалось — по своим телефонам Олег Исмайлов был во вторник недоступен. В пресс-службе на запрос «Ъ» ответили, что заявление о банкротстве было подано в связи с тем, что «имеется существенное количество вступивших в законную силу решений суда о выплате долгов УльГЭС, но решения не исполнены, долги не выплачены». Всего, по данным «Ульяновскэнерго», общая просуженная задолженность УльГЭС составляет на сегодня около 500 млн руб., а «указанный в иске долг размером 109 млн руб. — это просуженная сумма по вступившим в силу решениям суда на момент подачи заявления о банкротстве». «“Ульяновскэнерго” неоднократно обращалось к должнику и его учредителям (администрации города.— “Ъ”) по вопросам задолженности, пыталось вести переговоры и решить вопрос в досудебном порядке. Ответчик свой долг признает, но принципиальных решений по долгам не было»,— ответили в «Ульяновскэнерго».

Исполняющий обязанности директора УльГЭС Сергей Лапшов во вторник был для комментариев недоступен. Ранее он пояснял «Ъ», что одной из причин задолженности предприятия стали не соответствующие экономике предприятия тарифы. «С нашей НВВ (необходимая валовая выручка предприятия в сфере регулируемой деятельности, на основании которой рассчитывается тариф.— «Ъ») в прошлом году Агентство по регулированию тарифов сняло 160 млн руб. У нас был суд о незаконности ряда постановлений агентства. Суд мы выиграли. В дальнейшем, надеемся, будут пересмотрены и тарифы»,— сказал господин Лапшов. По его словам, сейчас фактически получается замкнутый круг долгов, которые нарастают в связи с инфляцией. По его мнению, если долги разово закрыть и решить проблему тарифов, то предприятие могло бы работать дальше в финансово устойчивом режиме. По данным сайта Четвертого апелляционного суда (Нижний Новгород), 23 октября апелляционная инстанция подтвердила выводы облсуда, удовлетворившего иск УльГЭС к Агентству по регулированию тарифов Ульяновской области о признании недействующими ряда приказов агентства от 2023 и 2024 годов об установлении тарифов на передачу электроэнергии.

26 сентября заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Сергей Ципровский был арестован по обвинению в хищении 580 млн руб. у филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети».

Выяснить позицию гордумы по ситуации с одним из важнейших предприятий городской инфраструктуры не удалось. По словам одного из зампредов гордумы, дума этот вопрос не рассматривала и представителей администрации и УльГЭС не заслушивала, поскольку «гордума не вмешивается в вопросы хозяйственной деятельности администрации».

На запрос «Ъ» о действиях администрации глава управления информационной политики мэрии Ульяновска Андрей Шафиров пояснил, что во вторник представители мэрии и руководство УльГЭС встречались с представителями «Ульяновскэнерго», где предложили разработать график платежей и заключить мировое соглашение, при этом определенную финансовую поддержку УльГЭС окажет и администрация города. Есть ли гарантии исполнения такого графика, в мэрии подтвердить не смогли. Уточнить, согласилось ли руководство «Ульяновскэнерго» с предложением мэрии, не удалось.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев считает поведение его коллег из гордумы «неправильным». «УльГЭС — стратегическое предприятие, и я не могу понять, почему депутаты гордумы считают, что это не их дело. Ситуация между тем требует пристального внимания»,— сказал глава комитета, отметив, что намерен совместно с коллегами поднять вопросы по ситуации с УльГЭС и агентством по тарифам.

Сергей Титов, Ульяновск