Следствие подключилось к электричеству

В Ульяновске по подозрению в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности задержан директор МУП «Ульяновская городская электросеть» Муртазали Гитинасулов. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте директора. По данным следствия, директор УльГЭС, ранее работавший в Дагестане, заключил договоры с дагестанской компанией, хотя работы выполняли фактически сотрудники муниципального предприятия. Ущерб, нанесенный муниципальному предприятию действиями директора, оценивается в более 15 млн руб. Адвокат директора от комментариев ­отказывается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Муртазали Гитинасулов (на фото) заключил договоры с дагестанской компанией на работы, которые фактически выполняли сотрудники УльГЭС

Фото: РИА «Дагестан» По версии следствия, Муртазали Гитинасулов (на фото) заключил договоры с дагестанской компанией на работы, которые фактически выполняли сотрудники УльГЭС

Фото: РИА «Дагестан»

В понедельник в Ульяновске директор МУП «Ульяновская городская электросеть» Муртазали Гитинасулов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области. Утром в понедельник в центральном офисе УльГЭС следственное управление СКР по Ульяновской области при участии сотрудников регионального УФСБ провело обыски. Сам Муртазали Гитинасулов в течение понедельника был для комментариев недоступен, его мобильный телефон был выключен. В приемной УльГЭС сначала отвечали, что директор «на мероприятии», а затем стали просто отказываться от каких-либо пояснений.

По данным СУ СКР, Муртазали Гитинасулов организовал заключение от имени УльГЭС с компанией из Дагестана двух договоров подряда и их полную оплату, при этом необходимые работы по одному из них в полном объеме произведены не были, по второму часть работы фактически осуществлялась сотрудниками унитарного предприятия, что повлекло причинение материального ущерба на сумму более 15 млн руб. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте директора УльГЭС.

От более подробных комментариев в СУ СКР отказываются. Источник «Ъ», близкий к правоохранительным органам, пояснил, что договоры были заключены с компанией «Шатим-С» (ООО) из Дагестана, откуда в Ульяновск прибыл и сам Муртазали Гитинасулов. «По одному договору компания не выполнила все работы, но деньги получила, а по второму договору (проектирование техподсоединения будущих корпусов Ульяновского суворовского училища) часть работ выполняла не дагестанская компания, а сотрудники УльГЭС. Фактически никакой необходимости заключать договор с какой-то компанией из Дагестана не было, более того, там и нужных специалистов не было, в итоге сотрудники УльГЭС работали за эту компанию»,— сказал собеседник. По его словам, «пока нет прямых доказательств аффилированности Муртазали Гитинасулова с дагестанской компанией, поэтому пока возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий».

Как ранее сообщал «Ъ», Муртазали Гитинасулов прибыл в Ульяновск в мае 2022 года и был назначен на пост директора МУП УльГЭС. В мэрии на тот момент поясняли, что к УльГЭС «много вопросов по финансовому состоянию, по большим потерям в сетях» и «нужен взгляд профессионала из другого региона, имеющего большой опыт, но не связанного с местными хозяйствующими субъектами». Местные СМИ сообщали, что назначение могло быть инициировано заместителем губернатора Ульяновской области, который также является уроженцем Дагестана и прежде, будучи депутатом Госдумы, был членом комитета по энергетике.

Муртазали (Магомедович) Гитинасулов — кандидат экономических наук, окончил Дагестанский гос­университет и Южно-Российский государственный техуниверситет по экономическим специальностям. Затем работал на различных должностях в ИФНС РФ по г. Махачкале, был заместителем гендиректора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (2006–2008), директором «Дагэнерго» (2008–2013), руководителем Агентства по энергетике Дагестана (2014), управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания» (2016–2019), после чего занимал пост замдиректора ООО «Спецэнергоремонт», где до февраля 2020 года владельцем был Магомед Гитинасулов.

Уже после назначения господина Гитинасулова стало известно, что он является фигурантом уголовного дела и 5 декабря 2022 года Советским районным судом Махачкалы (Дагестан) приговорен к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере при реконструкции высоковольтных линий в Дагестане (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году, будучи директором филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», Муртазали Гитинасулов обеспечил победу на аукционе по заключению договора подряда «нужной организации», а затем в документации были представлены «поддельные сведения о стоимости и объемах работ», «которые, помимо прочего, не были выполнены к указанному в договоре сроку». Ущерб составил 2,7 млн руб. В суде Муртазали Гитинасулов свою вину признал, однако его адвокат Аида Касимова в апелляционной инстанции заявляла, что ее подзащитный сам обнаружил недостающие суммы и сообщил об этом в МРСК, а вину «признал вынужденно, не желая судиться». Верховный суд Дагестана отменил приговор, но не по обстоятельствам дела, а «в связи с истечением срока ­давности».

Между тем действительно после назначения господина Гитинасулова директором УльГЭС дело о банкротстве предприятия (долг перед «Ульяновскэнерго», составлял около 1 млрд руб.) было прекращено в связи с подписанием Муртазали Гитинасуловым с гендиректором главного кредитора «Ульяновскэнерго» Олегом Исмайловым мирового соглашения о поэтапном погашении долга. Каким образом удалось достичь мирового соглашения, которое не сумели заключить прежние руководители, неизвестно. По итогам 2022 года (данные ФНС), кредиторская задолженность УльГЭС составляет 700,5 млн руб. при дебиторской задолженности 340 млн руб. Выручка — 1,212 млрд руб., прибыль — 5,4 млн руб.

Адвокат Муртазали Гитинасулова Аида Касимова от комментариев отказалась, сославшись на то, что пока не получала на это согласия со стороны подзащитного.

Сергей Титов, Ульяновск