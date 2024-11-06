Юбилей федерального значения

Президент Владимир Путин в среду подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных празднованию 80-летия со дня рождения покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Оргкомитет по подготовке памятных торжеств возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а его заместителем стал нынешний лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, 25 апреля 2020 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, 25 апреля 2020 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Помимо господ Володина и Слуцкого, в оргкомитет, в частности, вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта Роман Старовойт, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст, а также дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, которая возглавляет в центральном аппарате ЛДПР группу по сохранению его наследия.

Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале поблагодарил президента за такое решение, подчеркнув, что Владимир Жириновский — «по сути, первый политик России, памятные мероприятия о котором будут организовываться в соответствии с указом главы государства». Он также выразил уверенность, что празднование 80-летия основателя ЛДПР станет самым заметным событием 2026 года (напомним, на тот же год запланированы и очередные выборы в Госдуму).

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с «Ъ» выразил мнение, что указ президента означает высокую оценку трудов Владимира Жириновского, его роли в развитии партийной и государственной системы, законодательной и в целом общественно-политической деятельности. Кроме того, в создании подобного оргкомитета, по мнению депутата, проявляется «серьезный системный подход», особенно учитывая, что юбилейную структуру возглавил Вячеслав Володин — «человек, который много лет проработал с Жириновским, знает его ход мыслей, его мировоззрение и мироощущение, его принципы, его вкус», а также «видел его в деле, в бою, в публичных выступлениях». Господин Нилов полагает, что празднование юбилея основателя ЛДПР будет включать в себя «солидный набор мероприятий», и ЛДПР обязательно даст в оргкомитет свои предложения по этому поводу: «Я помню, как Жириновский готовил свое 60-летие в Кремле и у нас был создан оргкомитет на уровне партии, помню и 70-летний юбилей. Поэтому есть определенное понимание того, что любил и как смотрел на все Жириновский. Думаю, что этот стиль будет сохранен».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает подписание указа о праздновании юбилея Владимира Жириновского событием «скорее символическим», нежели реально влияющим на политическую повестку.

«Это больше напоминает присвоение Жириновскому генеральского звания или поддержку созданного им Института мировых цивилизаций,— поясняет эксперт.— Если искать рациональный смысл, то, возможно, это своеобразный административный "лайк" ЛДПР, которая ранее лишилась всех своих губернаторов (в Хабаровском крае, Смоленской и Владимирской областях)». Отчасти это также позволяет подчеркнуть «особый характер отношений ЛДПР с президентскими структурами» в противовес КПРФ и «Справедливой России — За правду», добавляет политолог,— тем более что «особого внутреннего драйва со стороны самой ЛДПР не просматривается».

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба