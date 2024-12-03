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Коммерсантъ FM
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Midia Research: геймеры больше смотрят видео по играм и меньше играют сами

Геймеры тратят больше времени на просмотр игровых видео на платформах Twitch и YouTube, чем непосредственно на игровой процесс. Об этом сообщается в исследовании компании Midia Research, которое базируется на потребительских опросах в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Швеции, Бразилии и Южной Корее в 2023 и 2024 годах.

Согласно данным Midia Research, в среднем пользователи посвящают играм около семи с половиной часов в неделю, а время просмотра роликов, связанных с геймингом, составляет восемь с половиной часов в неделю. В исследовании сказано, что свыше 24% геймеров и 48% тех, кто совершает внутриигровые покупки, смотрят игровые видео не менее одного раза в месяц.

В Midia Research считают, что издатели игр упускают источники получения дохода с помощью видео. Исследователи предлагают обратить внимание на нераскрытый потенциал внедрения внутриигровых видео в экосистемы издателей видеоигр.

Евгений Федуненко

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