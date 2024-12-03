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Власти Тюмени рассматривают введение штрафа в отношении сервисов кикшеринга

Администрация Тюмени выйдет с предложением к депутатам Тюменской областной думы ввести штраф в отношении операторов электросамкатов, в случае невыполнения ими поставленных условий, заявил мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Он пояснил, что штраф будет эквивалентен размеру тех штрафных санкций, которые взыскивают сервисы кикшеринга со своих пользователей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У них существенные суммы, я намекнул нашим операторам, что этими штрафами надо делиться, и делиться в создании городской инфраструктуры. Когда взыскиваются миллионные суммы, почему бы не вложить их часть в обустройство тех же велодорожек, велоинфраструктуры, самокатной инфраструктуры, не все же бюджет должен делать. Ушли думать»,— сказал Максим Афанасьев.

Напомним, власти Тюмени с начала 2025 года планируют снизить скорость электросамоктов в будни с 30 до 20 км/ч, в праздничные дни до 15 км/ч, в местах проведения культурно-массовых мероприятий полностью заблокировать движение самокатов. Господин Афанасьев добавил, что городские власти работают над снижением скоростного режима электросамокатов вблизи перекрестков. «Когда мы идем по пешеходному переходу, и рядом проезжает самокатчик — это не правильно, это нарушение ПДД, и мы будем блокировать через интернет, сим-карты, устанавливая эти зоны, чтобы еще на подходах к перекресткам уже автоматически скорость сбрасывалась»,— сказал он.

Василий Алексеев

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