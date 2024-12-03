В Тюмени ограничат скорость самокатов и их движение на перекрестках с 2025 года

В Тюмени предельная скорость электросамокатов в будни c начала 2025 года будет снижена с 30 до 20 км/ч, в праздничные дни — до 15 км/ч, рассказал глава города Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Мэр подчеркнул, что в местах, где проходят культурно-массовые мероприятия, операторы будут блокировать электросамокаты, чтобы «не создавать даже возможности конфликтной ситуации между самокатчиком и пешеходом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Афанасьев отметил, что «попадал в ситуации, когда являешься участником ДТП с самокатчиком или почти его участником». «Мы понимаем, что в XXI веке не обойтись без таких альтернативных транспортных средств, как самокат, за этим будущее. Это уже давно не средство досуга, это уже транспортное средство, за сезон у нас было 6 млн поездок в Тюмени, это альтернатива: снижение нагрузки на автобусы, на такси и на личный транспорт»,— сказал мэр.

Максим Афанасьев добавил, что власти Тюмени работают над снижением скоростного режима электросамокатов вблизи перекрестков. «Когда мы идем по пешеходному переходу, и рядом проезжает самокатчик — это не правильно, это нарушение ПДД, и мы будем блокировать через интернет, сим-карты, устанавливая эти зоны, чтобы еще на подходах к перекресткам уже автоматически скорость сбрасывалась»,— пояснил он.

Василий Алексеев