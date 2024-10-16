На реконструкцию тепловых сетей в Нижнекамске необходимо 16 млрд рублей
На реконструкцию тепловых сетей в Нижнекамске потребуется 16 млрд руб., сообщил сегодня генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.
По словам господина Хазиева, ситуация с состоянием теплосетей в Нижнекамске непростая, и сети необходимо менять. Для этого необходима федеральная и региональная помощь.
С июля по сентябрь силами компании в Нижнекамске заменено 18 км сетей.
На сегодняшний день в Нижнекамске без тепла 12 домов (в них проживает около двух тыс. человек). Раузил Хазиев подчеркнул, что отопление в этих домах будет уже сегодня. «Мы планировали до 10 (октября) завершить, мы не успели. Сегодня нет никаких оправданий, мы уже в октябре», — извинился Раузил Хазиев.
«Татэнерго» поставляет тепло в более 5,7 тыс. жилых домов, 12 из которых отопление еще не подключено, более 1,4 тыс. социальных объектов (461 детский сад, 280 школ, 202 прочих учебных заведений, 249 мед. учреждений).