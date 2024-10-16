На реконструкцию тепловых сетей в Нижнекамске необходимо 16 млрд рублей

На реконструкцию тепловых сетей в Нижнекамске потребуется 16 млрд руб., сообщил сегодня генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

По словам господина Хазиева, ситуация с состоянием теплосетей в Нижнекамске непростая, и сети необходимо менять. Для этого необходима федеральная и региональная помощь.

С июля по сентябрь силами компании в Нижнекамске заменено 18 км сетей.

На сегодняшний день в Нижнекамске без тепла 12 домов (в них проживает около двух тыс. человек). Раузил Хазиев подчеркнул, что отопление в этих домах будет уже сегодня. «Мы планировали до 10 (октября) завершить, мы не успели. Сегодня нет никаких оправданий, мы уже в октябре», — извинился Раузил Хазиев.

«Татэнерго» поставляет тепло в более 5,7 тыс. жилых домов, 12 из которых отопление еще не подключено, более 1,4 тыс. социальных объектов (461 детский сад, 280 школ, 202 прочих учебных заведений, 249 мед. учреждений).

Зарина Акбирова