В Нижнекамске почти 2 тыс. жителей остаются без отопления

В двенадцати нижнекамских домах еще не подключили тепло, в них проживают более 1,9 тыс. жителей. Подать тепло в них планируют сегодня. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«Мы планировали до 10 (октября) завершить, мы не успели. Сегодня нет никаких оправданий, мы уже в октябре», — извинился Раузил Хазиев.

Причиной задержки стала непростая ситуация с состоянием инфраструктуры — тепловые сети необходимо менять и ремонтировать. С июля по сентябрь включительно силами компании заменено 18 км сетей.

Всего «Татэнерго» обслуживает теплом более 5,7 тыс. жилых домов, более 1,4 тыс. социальных объектов (461 детский сад, 280 школ, 202 прочих учебных заведений, 249 мед. учреждений).

Зарина Акбирова