Пожар на площади 350 «квадратов» потушили в Хостинском районе Сочи
В Сочи ликвидировали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном бараке на площади 350 кв. м. Специалисты эвакуировали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
В Хостинском районе Сочи в пятницу, 15 ноября, произошло возгорание двухэтажного барака на Курортном проспекте. По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 21:54. Локализовать пожар удалось в 22:30 по московскому времени.
В процессе ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 20 человек. В тушении пожара задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники.
Более чем через час пожарные полностью потушили двухэтажный барак. О пострадавших не сообщалось.