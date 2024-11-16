Пожар на площади 350 «квадратов» потушили в Хостинском районе Сочи

В Сочи ликвидировали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном бараке на площади 350 кв. м. Специалисты эвакуировали 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В Хостинском районе Сочи в пятницу, 15 ноября, произошло возгорание двухэтажного барака на Курортном проспекте. По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 21:54. Локализовать пожар удалось в 22:30 по московскому времени.

В процессе ликвидации возгорания спасатели эвакуировали 20 человек. В тушении пожара задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники.

Более чем через час пожарные полностью потушили двухэтажный барак. О пострадавших не сообщалось.

Мария Удовик