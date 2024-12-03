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Коммерсантъ FM
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В ВТБ ожидают роста рынка электронной коммерции в пять раз к 2030 году

Рынок электронной коммерции России к 2030 году вырастет до 35 трлн руб., в пять раз, прогнозируют аналитики ВТБ (MOEX: VTBR). Это приведет к увеличению доли сегмента в общем обороте розничной торговли до 40% против текущих 15%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на форуме «Россия зовет!».

В ближайшие годы участники рынка будут сосредоточены на импортозамещении, развитии локальных российских брендов и создании собственных торговых марок, считают в ВТБ. Также ожидается внедрение новых платежных решений, включая электронные кошельки и банковские продукты.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Акции вызвали протест».

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