В ВТБ ожидают роста рынка электронной коммерции в пять раз к 2030 году

Рынок электронной коммерции России к 2030 году вырастет до 35 трлн руб., в пять раз, прогнозируют аналитики ВТБ (MOEX: VTBR). Это приведет к увеличению доли сегмента в общем обороте розничной торговли до 40% против текущих 15%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на форуме «Россия зовет!».

В ближайшие годы участники рынка будут сосредоточены на импортозамещении, развитии локальных российских брендов и создании собственных торговых марок, считают в ВТБ. Также ожидается внедрение новых платежных решений, включая электронные кошельки и банковские продукты.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Акции вызвали протест».