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Мошенники вынудили свердловчанку передать на «безопасный счет» 463 тыс. рублей

Полиция Ревды возбудила уголовное дело в отношении неизвестных мошенников, которые вынудили 20-летнюю жительницу города отправить на «безопасный счет» 463 тыс. руб., сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 ноября с работницей ПАО «РЗ ОЦМ». На ее номер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора и сообщил, что у нее истекает срок действия сим-карты и договора оказания услуг связи. Чтобы «продлить» обслуживание симки, она продиктовала ему код из SMS, как ей велел позвонивший. После этого она получила сообщение об изменении пароля в ученой записи портала «Госуслуги», куда кто-то уже осуществил вход. Следом позвонили «сотрудники службы безопасности "Госуслуг"», предоставив для убедительности фотографии своих документов в мессенджере. Они рассказали, что неизвестные лица получили доступ к персональным данным и прямо сейчас пытаются оформить кредиты от ее имени, и чтобы это предотвратить, нужно было оформить кредит, а полученные деньги перевести на «безопасный счет».

Несмотря на то, что ранее потерпевшая слышала о таком способе мошенничества, она поверила мошенникам и несколькими платежами отправила деньги через банкомат в ТЦ «Квартал» на неизвестные счета. Когда она поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Ранее пенсионерку в возрасте 76 лет из Екатеринбурга интернет-мошенники обвинили в связи с украинской армией, после чего вынудили продать квартиру почти за 4 млн руб. ради «помощи» следствию. Часть денег она отправила на «безопасный счет».

Ирина Пичурина

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