Мошенники вынудили пенсионерку из Екатеринбурга продать квартиру

Пенсионерку в возрасте 76 лет из Екатеринбурга интернет-мошенники обвинили в связи с украинской армией, после чего вынудили продать квартиру почти за 4 млн руб. ради «помощи» следствию, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Знакомый пострадавшей рассказал, что 13 ноября ей в Telegram позвонил неизвестный под именем и фотографией замминистра здравоохранения, а позднее ей написали с аккаунта, подписанного именем ее бывшего руководителя. После этого ей начали поступать звонки от лжесотрудников ФСБ и СКР, которые запугали ее тем, что она якобы переводила деньги ВСУ, а после того, как она начала это отрицать, ей сказали, что ее взломали и сообщили, что она должна помочь с поисками преступников. Сначала пенсионерка перевела несколько сотен рублей на «безопасный счет», а потом ей для «помощи» следствию сказали «фиктивно продать» квартиру, сделка завершилась 22 ноября — деньги были переведены мошенникам. После продажи квартиры с ней прекратили общение. «Сейчас пенсионерку уговорили написать заявление в полицию, она будет пытаться оспорить сделку купли-продажи»,— сказал ее знакомый.

Ранее в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 69-летний местный житель передал свыше 35 млн руб. мошенникам, думая, что помогает банку в раскрытии преступления.

Ирина Пичурина