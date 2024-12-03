Риэлторов сажают в «Самолет»

На фоне растущих затрат риэлторов на пользование классифайдами недвижимости брокерские компании стали вкладываться в создание собственных мультилистинговых сервисов с закрытыми базами объектов. Такой сервис запустила «Самолет плюс», рассчитывая создать альтернативу ЦИАН и «Авито». Но запуск таких платформ в условиях падения продаж жилья может оказаться рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Самолет плюс» (мажоритарный акционер — застройщик «Самолет») запустила закрытую базу объектов недвижимости — мультилистинговую систему, которая может стать альтернативной классическим площадкам объявлений, таким как ЦИАН и «Авито», рассказали “Ъ” в самой компании. База содержит 420 тыс. объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России, вложения в ее разработку составили около 350 млн руб.

В базу будут попадать объекты, которые еще не появились на публичных ресурсах, с помощью чего риэлтерское сообщество со временем станет меньше зависеть от дорогостоящих классифайдов и сможет проводить сделки между собой напрямую, без посредников, рассчитывает гендиректор «Самолет плюс» Александр Попов. Это может быть интересно для брокеров, работающих с элитной или эксклюзивной недвижимостью, считает руководитель продаж крымского направления Golden Brown Group Артем Пономарев. Но подобные сервисы выгодны для компании-создателя и филиалов по франшизе, однако для брокеров с открытого рынка на таких платформах не сформированы привлекательные условия, полагает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

По словам директора сети агентств «Этажи» Ильдара Хусаинова, на уже существующих агрегаторах отмечается слишком высокая динамика роста расценок на размещение и продвижение объявлений о продаже недвижимости — около 30–35% в год. Ситуация усугубляется тем, что у агентств вдвое увеличились затраты на агрегаторы, добавляет эксперт.

В России сейчас мало мультилистинговых сервисов, так как в стране до сих пор нет закона о риэлтерской деятельности, отмечает Руслан Сырцов. Доля сделок с недвижимостью с участием посредников, составляет 81%, но сейчас около 70% риэлторских услуг в стране оказываются в теневой зоне рынка, говорил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В апреле 2024 года депутат обещал внести в парламент на рассмотрение законопроект о регулировании риэлтерской деятельности. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ сообщили “Ъ”, что документ дорабатывается и будет внесен на рассмотрение в 2025 году.

Артем Пономарев считает, что у «Самолет плюс» могут возникнуть сложности с привлечением достаточного количества продавцов и арендодателей, готовых размещать объявления эксклюзивно, а также с обеспечением высокого уровня верификации данных. Вариантов с действительно уникальными параметрами в базе, вероятно, будет немного, соглашается Руслан Сырцов. Кроме того, сервис «Самолет плюс» точно не сможет на равных конкурировать с ЦИАН и «Авито», так как это ресурсы принципиально разного формата: первый нацелен на создание базы данных для реализации ограниченного числа предложений, а агрегаторы — для массового пользования. В ЦИАН и «Авито» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Запускать такой стартап в условиях оттока клиентов с рынка жилой недвижимости в принципе рискованно, считает Руслан Сырцов. В октябре 2024 года объем сделок с квартирами и апартаментами в новостройках Москвы и Подмосковья снизился на 8% год к году, до 476 тыс. кв. м, следует из подсчетов Dataflat.ru. В сегменте готового жилья снижение оказалось более заметным. В январе—октябре 2024 года зарегистрировано 115,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что на 20,3% меньше год к году, сообщало управление Росреестра по столице.

Дарья Андрианова