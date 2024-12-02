X5 Group закрыла границу

X5 Group — владелец продуктовых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» — перестала развивать сервис по выкупу и доставке товаров из-за границы 5post.market. Одной из причин могли стать усиливающиеся проблемы взаиморасчетов с зарубежными контрагентами. Потребители с начала года увеличили траты на заграничные заказы более чем на 60%, но доля трансграничной торговли в общем объеме e-commerce пока всего 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что логистический оператор 5Post, входящий в X5 Group, приостановил работу сервиса 5post.market, где можно было купить и заказать доставку продукции Zara, H&M, New Balance, Calvin Klein и других ушедших из России брендов, сообщило 2 декабря отраслевое издание Shopper’s. Коммерческий директор 5Post Кирилл Халиповский заявил изданию, что 5post.market временно приостановлен.

В пресс-службе X5 Group, в свою очередь, сообщили «Ъ», что проект «на данный момент завершен». Таким образом, 5post.market просуществовал около полугода. В компании подчеркнули, что ритейлер пилотирует несколько сотен проектов, но далеко не все из них реализуются.

Предполагалось, что 5post.market загрузит мощности 5Post, созданного ритейлером в 2018 году.

Логистический оператор в 2020 году начал развивать свою сеть пунктов выдачи заказов и постаматов, число которых к осени текущего года достигло 22 тыс. В январе—сентябре 2024 года количество заказов 5Post увеличилось на 75% год к году, до 33 млн, следует из отчетности X5 Group. По данным СПАРК, выручка 5Post в 2023 году составила 4,25 млрд руб., чистый убыток — 733 млн руб.

За девять месяцев 2024 года, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), российские потребители увеличили траты на покупку товаров из-за рубежа до 189 млрд руб., что на 62% больше год к году (см. “Ъ” от 23 ноября). Но доля трансграничной торговли в общем объеме e-commerce невелика — лишь 3%, отмечает президент АКИТ Артем Соколов. В то же время, по его словам, с начала 2024 года общий оборот интернет-покупок внутри страны достиг 6 трлн руб. Вряд ли в перспективе трансграничная торговля сможет занять существенную долю, сомневается господин Соколов.

По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, X5 Group отказалась от развития 5post.market в первую очередь из-за проблем с трансграничными платежами из-за западных санкций в отношении России.

«Эти проблемы для ритейлера неоправданно увеличиваются из-за небольшого числа заказов, сделанных через 5post.market»,— поясняет он. В то же время, по словам собеседника «Ъ», ритейлер быстро решает проблемы с подобными платежами при оптовой закупке за границей товаров для своих продуктовых сетей. Сейчас особенно ухудшилась ситуация с взаиморасчетами между Россией и Китаем, даже платежи в юанях через агентские схемы сталкиваются с проблемами, констатирует коммерческий директор «Скиф-Карго» (занимается транспортировкой товаров из-за рубежа) Михаил Коптев.

Еще одна причина, по которой X5 Group могла отказаться от развития 5post.market,— заметная конкуренция в этом сегменте, отмечает источник «Ъ». Основными участниками рынка сейчас являются CDEK.Shopping (принадлежит оператору доставку СДЭК) и крупнейшие маркетплейсы — Wildberries и Ozon. Конкуренция действительно высока, но рынок сильно фрагментирован, поэтому в трансграничной торговле пока нет абсолютных лидеров, подтверждает Михаил Коптев. Вероятно, консолидации сегмента не будет еще долго. По словам господина Коптева, сейчас трансграничной торговлей активно занимаются небольшие региональные операторы, множество посредников и агрегаторов.

Халиль Аминов, Алина Мигачёва