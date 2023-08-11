Лига обезопасила Ельцин-центр

Уральская группа «Сансара» отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти в четверг, 10 августа, в клубе Center в Ельцин-центре. Это произошло после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась предстоящим выступлением коллектива, настроенного «против СВО». Впрочем, по словам фронтмена «Сансары» Александра Гагарина, официального запрета на концерт не было. В Ельцин-центре об его отмене узнали из поста группы «ВКонтакте».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Об отмене выступления группа «Сансара» сообщила на странице группы «ВКонтакте» в день концерта. Лидер коллектива Александр Гагарин отметил, что официального запрета на выступление не было. «Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет — всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе»,— отметил он. Корреспонденту «Ъ-Урал» господин Гагарин сказал, что планирует объяснить причину отмены концерта во вторник.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ъ-Урал» сообщили, что об отмене концерта им стало известно из поста группы «ВКонтакте». В клубе Center, где должно было пройти выступление, отказались комментировать отмену концерта.

Ранее против проведения концерта «Сансары» в Ельцин-центре публично выступил ряд общественных деятелей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что из-за планировавшегося выступления ей поступали жалобы от «многих возмущенных граждан». Недовольство было связано с тем, что музыканты выступали против специальной военной операции (СВО), а также уезжали из России. «Хочется очень внятной позиции от государства по этому вопросу: можно проводить мероприятия тем людям, которые высказывались против спецоперации или уехали из России, бросили нашу страну в трудную минуту?» — отмечала госпожа Мизулина. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что действия музыкального коллектива нужно «квалифицировать как измену Родине».

С массовой отменой концертов музыкальные исполнители начали сталкиваться с 2014 года, когда к России присоединился Крым. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина просила у публики прощения за всех своих российских коллег, которые не поддерживают украинцев «в страшное для Украины время». За этим заявлением последовала серия отмен ранее запланированных ее выступлений. С отменой концертов столкнулись лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов), белорусский коллектив «Ляпис Трубецкой» и украинская группа «Океан Эльзы».

В Ельцин-центре запрещены концерты основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова после того, как он на выступлении в рамках фестиваля Ural Music Night оскорбительно высказывался о представителях ЛГБТ, либералах и сотрудниках Ельцин-центра. «Пришел в гости, нагадил на самом видном месте — вот что сделал музыкант Самойлов. Команда Ельцин-центра считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами “Ночи музыки” и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра»,— говорилось в официальном заявлении центра.

Василий Алексеев