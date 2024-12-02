В Самарской области главой Волжского района станет ветеран СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подчиненным найти среди ветеранов спецоперации кандидатуры для участия в конкурсе на пост главы Волжского района. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 2 декабря.

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Кандидатов для участия в конкурсе на пост главы Волжского района отберут к 20 декабря. В этот день их представят на рассмотрение Вячеславу Федорищеву.

После этого пройдет конкурс на пост руководителя администрации Волжского района.

Кроме того, глава региона поручил вице-губернатору — руководителю департамента внутренней политики Александру Фетисову взять на себя кураторство над поселком городского типа Рощинский в Волжском районе. Также чиновник должен будет сформировать план опережающего социально-экономического развития территории.

Прежний глава Волжского района Владимир Медведев, избранный на пост при экс-губернаторе Дмитрии Азарове, уволился с должности по своему желанию в минувшую пятницу. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет его зам Алексей Лысенков.

Георгий Портнов