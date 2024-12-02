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Обязанности руководителя Волжского района исполняет главный по управлению имуществом

Исполняющим обязанности главы Волжского района Самарской области назначен Алексей Лысенков. Соответствующее решение приняло собрание районных представителей в конце минувшей недели. Об этом сообщает районная администрация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До этого Алексей Лысенков замещал главу Волжского района. Он также руководил управлением муниципального имущества и земельных отношений при местной администрации.

Прежний глава района Владимир Медведев покинул пост по своему желанию в пятницу, 29 ноября. Он написал заявление о досрочном сложении полномочий, которое тогда же рассмотрело и удовлетворило собрание районных представителей.

Владимир Медведев руководил районом с декабря 2023 года. До этого с декабря 2018 года он был главой Ставропольского района Самарской области. В тот же период вместе с Владимиром Медведевым в администрации указанного муниципалитета работал Алексей Лысенков, который замещал главу района по имуществу и архитектуре, а затем продолжил карьеру вместе с бывшим чиновников в Волжском районе.

Георгий Портнов

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