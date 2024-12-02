Глава ВТБ сравнил Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, сказал глава банка ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. По его словам, они обе ставят своей основной целью борьбу с инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин и Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Костин и Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же "железная леди", как Набиуллина,— активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике»,— сказал Андрей Костин в интервью Reuters.

Глава ВТБ добавил, что он «не такой монетарист» и считает, что инфляция в 8,5% для России «не столь критична, можно было бы с ней смириться». При этом он напомнил, что у руководства Банка России другое мнение.

Как предположил Андрей Костин, в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Вместе с этим Банку России будет необходимо понизить ключевую ставку, которая сейчас установлена на рекордном уровне в 21%. Если инфляция не замедлится, регулятору «придется искать какие-то другие методы», добавил господин Костин.

По данным Минэкономики, в конце ноября годовая инфляция в России ускорилась до 8,78%. Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме 19 ноября пообещала скорый «перелом» в показателях годовой инфляции, после которого станет возможным снижение ключевой ставки. При этом, как отметила председатель Банка России, обещания будут реализованы только при отсутствии дополнительных внешних шоков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».