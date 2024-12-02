Всемирный труд подрос в цене

По итогам 2024 года уровень средней реальной зарплаты в мире вырастет на рекордные за полтора десятилетия 2,7%, подсчитали эксперты Международной организации труда (МОТ). Это результат роста производительности труда при сокращении глобальной инфляции. Ожидается, что максимальный прирост продемонстрируют развивающиеся страны (5,9%), в развитых же он будет заметно скромнее (0,9%). В России рост реальных зарплат в этом году также будет весьма значительным (8–9%), но по другой причине — из-за неослабевающего дефицита кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этом году, видимо, будет поставлен рекорд по приросту среднемировой реальной (скорректированной на уровень инфляции) зарплаты за последние 15 лет, сообщается в докладе МОТ «Глобальный отчет о зарплатах в мире в 2024–2025 годах». В 2023 году показатель вырос на 1,8%, а в 2024-м должен прибавить 2,7%. Это, отмечают авторы доклада, свидетельствует о восстановлении уровня среднемировой зарплаты после падения на 0,9% в 2022 году (тогда высокая инфляция съела весь прирост).

В основном рекорд 2024 года обеспечат развивающиеся страны. По оценке МОТ, в 2022 и 2023 годах зарплаты в них увеличились на 1,8% и 6% соответственно, в развитых же странах ситуация была противоположной (минус 2,8% и минус 0,5%). По итогам 2024 года — разрыв: в развивающихся экономиках прирост реальной зарплаты составит 5,9%, в развитых — только 0,9%.

Ожидаемо этот прирост будет выше в странах с низкими доходами. Сейчас в них, по оценкам организации, 22% работников получают меньше медианного значения средней почасовой зарплаты. В странах с доходом ниже среднего этот показатель составляет 17%, выше среднего — 11%, в государствах с высоким уровнем доходов — 3%. Неравенство в оплате труда «остается актуальной проблемой», вновь фиксирует МОТ. Согласно докладу, 10% самых низкооплачиваемых работников зарабатывают всего 0,5% глобального фонда заработной платы, в то время как 10% самых высокооплачиваемых работников — 38%

Впрочем, организация признает, что за период 1999–2024 годов производительность труда в странах с высоким уровнем дохода выросла заметнее, чем реальная зарплата,— на 29% против 15%. Большая часть разрыва в показателях образовалась в период с 1999 по 2006 год, после чего они росли параллельно — за исключением отклонений во время финансового кризиса 2008–2009 годов и в период пандемии COVID-19.

Что касается ситуации в России, то, по оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, прирост реальной зарплаты, вероятно, достигнет 8% (прогноз Минэкономики — 9,2% после 8,2% в 2023 году), а уровень безработицы по итогам года составит минимальные годовые 2,4%. В 2025-м, впрочем, по прогнозу экспертов центра, замедление темпов роста экономики способно сделать ситуацию на рынке труда менее благополучной, и уровень безработицы может колебаться вокруг отметки 2,4–2,5%.

Пока же по данным Росстата безработица в РФ сократилась до нового минимума в 2,2% — это обусловлено приростом числа вакансий в экономике из-за сокращения количества рабочей силы. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, наибольшее число незаполненных вакансий во втором квартале этого года фиксировалось в обрабатывающих производствах (400 тыс.). На втором месте — торговля (390 тыс. вакансий), на третьем — транспортная отрасль, где были места для 281 тыс. сотрудников (подробнее см. «Ъ» от 31 октября).

Анастасия Мануйлова