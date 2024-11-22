Труд платежом красен

Размер зарплат, а не компенсации и льготы остается основным инструментом привлечения и сохранения работников на российском рынке, следует из подготовленного hh.ru обзора программ благополучия сотрудников. Работодатели по-прежнему включают в соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическое консультирование и профессиональное обучение — однако за минувший год доля компаний, делающих это, несмотря на сильно выросшую конкуренцию за кадры, выросла незначительно. Это может свидетельствовать о том, что HR-специалисты зачастую не спешат адаптировать свои практики к изменившимся условиям на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля компаний, предоставляющих своим сотрудникам различные элементы соцпакета, за 2024 год изменилась незначительно. Это может свидетельствовать о том, что большинство работодателей наиболее эффективным инструментом привлечения и удержания работников по-прежнему считают повышение зарплат. Такой вывод можно сделать из опроса рекрутинговой платформы hh.ru — участие в нем приняли 275 компаний и 1,3 тыс. работников.

Как следует из полученных данных, ДМС остается ключевой составляющей программы поддержки работников — о его наличии сообщили 43% представителей компаний.

За год этот показатель вырос на 6 процентных пунктов (п. п.). Две трети компаний, у которых еще нет такой программы, планируют внедрить ее в ближайшем будущем.

Менее распространенной является поддержка психологического здоровья работников — элементы такой программы есть лишь у трети опрошенных компаний. Там, где она есть, чаще всего работники имеют возможность получить психологическую помощь онлайн (12% опрошенных компаний, плюс 4 п. п.). Еще 10% компаний дают возможность пройти консультацию у корпоративного психолога (плюс 5 п. п. за год).

Отметим, что скромная динамика показателей может говорить о том, что работодатели, пытаясь справиться с нехваткой кадров и с высоким уровнем их «текучки» (в 2023 году она достигла рекордных значений), прибегают в основном к повышению зарплат.

При этом, как отмечают эксперты, инвестиции в соцпакет или, например, в бренд работодателя в пересчете на одного работника стоили бы компаниям дешевле.

Нет значимого роста и по части специальных инструментов удержания работников — таких, например, как программы их карьерного развития. Программы повышения квалификации, согласно опросу, есть у 56% компаний — за год показатель вырос только на 5 п. п. У 44% компаний есть программы наставничества и менторства, здесь показатель даже сократился — на 6 п. п. Доля работодателей, которые при введении новых рабочих мест отдают приоритет внутренним кандидатам и только потом выходят на рынок труда, изменилась в пределах статистической погрешности и сейчас составляет 37%.

Полученные данные могут свидетельствовать о дефиците компетенций у HR-специалистов, стремящихся использовать традиционные инструменты найма и удержания кадров вместо более инновационных подходов. Впрочем, очевидно, что в перспективе интерес к «тихому найму» (когда поиск кандидатов на вакансию происходит без ее публикации на внешних платформах) будет расти. С одной стороны, этому будет способствовать его происходящее внедрение крупными игроками, такими как «МегаФон» и МТС, с другой — накопление у кадровых сервисов информации о карьерных траекториях соискателей, которую можно будет использовать предприятиям с меньшими ресурсами.

Анастасия Мануйлова