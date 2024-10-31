Эксперты насчитали на рынке труда 2,7 млн вакансий

В отраслях экономики РФ, в которых сконцентрированы так называемые синие воротнички (занятые в промышленности работники физического труда), число незаполненных вакансий растет особенно ощутимо, отмечают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в обзоре о ситуации с кадрами в стране. В целом по экономике во втором квартале для заполнения всех вакансий не хватало 2,7 млн человек. Численность работников организаций в этот период составляла 43,3 млн человек и по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменилась (минус 0,04%).

Рост числа незаполненных вакансий ускорился еще в 2020 году, отмечают авторы исследования. За последние шесть кварталов сокращение показателя ни разу не зафиксировано. Это объясняется прежде всего изменением структуры спроса на труд (его перераспределением между отраслями и отдельными организациями), которое произошло во время пандемии коронавируса и затем усилилось из-за санкций. Такая ситуация, отметим, провоцирует работников чаще менять место работы. По итогам 2023 года рынок труда продемонстрировал рекордный уровень оборота рабочей силы: рабочие места поменяли до трети всех работников.

По данным ИСИЭЗ, наибольшее число незаполненных вакансий во втором квартале фиксировалось в обрабатывающих производствах (400 тыс.). На втором месте — торговля, где незаполненными были 390 тыс. вакансий, на третьем — транспортная отрасль, где были места для 281 тыс. сотрудников. Значительной также является нехватка работников в строительстве (130 тыс. человек) и в сфере энергетики (95 тыс. человек).

В среднем по РФ отношение численности требуемых работников к численности уже работающих составило 8,3%, что является максимальным значением за всю историю наблюдений. Самый существенный дефицит кадров в относительном выражении зафиксирован в сфере административной деятельности (16,9%), в торговле (13,1%) и в строительстве (10,6%). В более детальном измерении — по видам экономической деятельности — дефицит кадров наиболее высок в секторе обеспечения безопасности (19,5%), на «другом сухопутном транспорте» (17,8%), в почтовой связи и курьерской деятельности (15,9%), в розничной торговле (15,3%).

Анастасия Мануйлова