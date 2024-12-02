Рыба не перерабатывает штрафы

Не выполнив условия по выпуску значительного объема переработанной рыбной продукции, участники программы инвестиционных квот столкнулись с миллиардными претензиями Росрыболовства. Суды встают на сторону ведомства. Теперь бизнес просит профильные власти смягчить требования к уже реализованным проектам. Но это может негативно повлиять на исполнительную дисциплину в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Компания «Русская треска» обратилась в Росрыболовство, Минсельхоз и к вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой включить уже построенные объекты в проект постановления, смягчающего требования к участникам программы инвестиционных квот и выводящего их из-под штрафов в первый год работы. Об этом говорится в письме организации (его копия есть у “Ъ”). В Росрыболовстве пояснили, что обращение рассматривается. В Минсельхозе, аппарате господина Трутнева и самой «Русской треске» “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Русская треска» зарегистрировано в Мурманске в 2017 году. Через ООО «Мурман Сифуд» им с 2020 года владеет Владимир Хижняков. Его структуры специализируются на добыче и переработке трески, пикши, сайды и проч. Ранее «Русская треска» контролировалась «Русской рыбопромышленной компанией» (см. “Ъ” от 6 августа 2020 года). В 2019 году компания в рамках механизма инвестиционных квот построила завод в Мурманске мощностью 50 тонн готовой продукции в сутки. Объем инвестиций в него «Русская треска» оценивает в 3,56 млрд руб. После ввода она получила право на добычу более 2,3 тыс. тонн трески и пикши в год.

Но в 2020–2021 годах «Русская треска» попала под санкции Росрыболовства на 1,2 млрд руб. Причина — невыполнение требования о производстве рыбной продукции в объеме не менее 70% от квоты на вылов. 12 ноября этого года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о выплате 245,9 млн руб. Иск о взыскании 967 млн руб. пока рассматривается, следует из письма.

«Русская треска» не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами. Росрыболовством были поданы 11 исков к 10 инвесторам с требованиями об уплате штрафов на сумму около 6 млрд руб., говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Бизнес пытается обжаловать их, но пока, по словам эксперта, это удалось только одному игроку — ООО «Русский минтай», входящему в состав «Русской рыбопромышленной компании». В середине сентября во взыскании 1 млрд руб. было отказано, но решение обжалуется.

В ноябре 2023 года правительство выпустило смягчающее постановление. Но, по мнению «Русской трески», это не помогло полностью решить проблему. Герман Зверев поясняет, что были пересмотрены коэффициенты по оценке объема добываемой продукции к выпуску переработанной: для отдельных видов продукции он стал выше одного. Но достичь выработки на уровне 60–70%, по мнению эксперта, все равно затруднительно. Ранее в ВАРПЭ поясняли, что из 100% улова минтая можно выпустить только 27,1% филе и 24,9% фарша (см. “Ъ” от 29 февраля).

Новая либерализация запланирована в рамках поправок к этому постановлению, опубликованных на regulation.gov.ru в сентябре. В их тексте «Русская треска» предлагает учесть построенные мощности. В Росрыболовстве уточнили, что сейчас проект проходит регламентные процедуры для внесения в правительство. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота указывают, что в него вошли предложения по отдельным коэффициентам выхода продукции: они улучшат ситуацию с нормативами по стейкам и кускам рыбы, клипфиску трески.

Выплату штрафов президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак считает непосильной для береговых заводов из-за ухудшения финансово-экономической ситуации в рыбной отрасли: «У части предприятий выручка сократилась в два раза, а размер предполагаемого взыскания превышает чистую прибыль». Господин Зверев отмечает, что банкротство участников первого этапа программы инвестиционных квот приведет к негативным социальным последствиям: количество рабочих мест в рыбопереработке в целом сократится на 8%.

Но гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предупреждает, что принятие поправок не предполагает автоматического прекращения текущих дел и снятия штрафов. «Закон имеет обратную силу лишь в случае, если это прямо предусмотрено»,— объясняет она. Выходом из ситуации, по мнению юриста, может быть успешное оспаривание или заключение мировых соглашений в арбитражном суде, либо выход постановления о распространении правил на ранее возникшие правоотношения. Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров замечает, что тогда компании смогут подать заявления в арбитражный суд с просьбой о прекращении производства по делу на основании новых обстоятельств.

Госпожа Барабаш предупреждает, что обнуление штрафов может нарушить принцип равенства участников экономических отношений. Само несоблюдение условий соглашений, по ее мнению, может негативно повлиять на исполнительную дисциплину в отрасли. «Условие о переработке 70% квоты было известно заранее, как одно из ключевых обязательств»,— замечает она.

Александра Мерцалова