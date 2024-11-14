Крабы не цепляются на квоты

Рыбопромышленники просят власти пересмотреть второй этап программы инвестиционных квот на добычу краба и исключить из нее подзону на Дальнем Востоке. Продажа лотов здесь может принести в бюджет почти 50 млрд руб. в 2027 году. Но найти покупателя будет сложно. Бизнес не готов вкладываться в крабовые квоты из-за отрицательной рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ООО «Восточно-промысловая компания» (ВПК) обратилось в Минсельхоз, Совет федерации и Госдуму с просьбой исключить распределение инвестквот на вылов краба в подзоне Приморье Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна: копия письма есть у “Ъ”. В профильном комитете Совфеда пояснили, что письмо было получено недавно и позиция еще не сформирована. В Минсельхозе вопросы “Ъ” переадресовали в Росрыболовство, где пояснили, что обращения пока не видели.

У ВПК есть промышленные исторические квоты на добычу в подзоне Приморье камчатского, синего и волосатого крабов. Но сейчас фактически осуществляется промысел только последнего, пояснили “Ъ” в компании. Договоры с властями на пользование квотами на добычу краба российский бизнес заключил в 2018 году сроком на 15 лет, отмечают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В 2019 году 50% их объема было изъято и перераспределено с инвестиционными обязательствами в рамках аукционов, сумма сделок составила 142 млрд руб. В 2022 году запланировали второй этап, предусматривающий реализацию еще 48% квот с 2023 по 2027 год. 2% планируется сохранить за малыми и средними предприятиями.

Аукционы на добычу в подзоне Приморье четырех видов крабов намечены на 2027 год, но их условия пока не определены, следует из письма ВПК. Согласно подсчетам компании, на базе утвержденной формулы речь может пойти о шести лотах по 8,29 млрд руб. каждый. Все они будут реализованы с обязательствами по строительству краболовного судна, стоимость которого достигает 3 млрд руб. С учетом высокой стоимости кредитования и экспортной выручки в 1,97 млрд руб. в год убыток по проекту составит 10 млрд руб. за 15 лет, считают в ВПК.

В компании не исключают, что в итоге нагрузка будет выше из-за длительного срока строительства судов: первый этап инвестквот предусматривал создание в целом 41 краболова, но к июлю на воду было спущено только 11. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев поясняет, что инвестквоты предусматривают, что судно может быть построено в России, но сделать это в Южной Корее или Турции сейчас втрое дешевле и быстрее.

Пример подзоны Приморье не единственный. Проблема отрицательной рентабельности инвестквот актуальна для отдельных районов промысла и некоторых видов краба, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В качестве примера он приводит аукционы по крабу опилио в Баренцевом море, запланированные на 2026 год. В ВАРПЭ замечают, что интерес инвесторов к крабовым торгам сейчас нулевой: на аукционы 13 ноября на камчатского краба в Баренцевом море не подано ни одной заявки. Это необычно, так как речь о крайне популярном виде, констатирует господин Савельев.

Схожий сценарий ждет и лососевые участки, за которые в 2025 году компаниям нужно будет заплатить более 220 млрд руб., предполагает Герман Зверев. Александр Савельев соглашается, что бизнес скептичен к этим аукционам, так как у компаний высокая закредитованность: суммарный долг рыбопромышленников составляет 1,2 трлн руб., проценты по нему составляют 85 млрд руб., а тело — 65 млрд руб. в год. Долги сформировались, в частности, в рамках покупки инвестквот на первом этапе.

Добыча краба находится на грани рентабельности, говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Помимо общих причин на это влияет состояние промысловых запасов. Общий допустимый улов в подзоне Приморье в 2025 году, по его словам, будет на 16% ниже, чем пять лет назад. Три года подряд из-за низкого уровня запасов запрещен вылов камчатского и синего крабов, добавляет эксперт.

Согласно ВАРПЭ, в 2023 году совокупная добыча краба в России составила 94,2 тыс. тонн при общем допустимом улове 106,7 тыс. тонн. Герман Зверев замечает, что рынки США и Европы сейчас закрыты, а спрос внутри страны ограничен. «Пока неочищенный с клешнями краб — это новый продукт для российского рынка, на формирование культуры потребления нужно время»,— считает он.

Александра Мерцалова