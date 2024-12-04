«Если в каком-то секторе идет коррекция, то всегда есть другой»

На фоне санкций российские нефтехимические компании делают ставку на внутренний рынок. В РФ объем переработки полимеров продолжает расти, хотя темпы замедляются, а вместо строительства драйвером спроса становится автопром. Об адаптации к внешним ограничениям, новых проектах и влиянии высоких кредитных ставок “Ъ” рассказал гендиректор СИБУРа Михаил Карисалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Каких результатов по итогам года вы ожидаете?

— Внешняя среда остается сложной. Котировки нашей продукции находятся на одном из самых низких уровней за последние годы. Но мы смотрим на это спокойно. Для нефтегазохимии характерна цикличность, и сейчас одна из таких низких фаз. Несмотря на это, ожидаем роста выручки, в основе чего уверенно растущие объемы спроса на российском рынке и тот факт, что на него приходится более 75% наших продаж. Тем более что большую часть выручки и EBITDA для СИБУРа сегодня генерируют новые предприятия, запущенные в последние 10–11 лет. Показатель EBITDA, как ожидается, сохранится на уровне прошлого года. При этом важно ориентироваться не только на абсолютные показатели, но и на рентабельность. Например, по EBITDA она у нас выше 40%.

В целом в этом году существенной динамики в финансовых показателях не ждем, так как наши крупные инвестиционные проекты, которые дадут заметный эффект, еще достраиваются. Ощутимый рост производственных и финансовых результатов будет по мере начала их работы. Из ближайшего — ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» стоимостью почти 200 млрд руб., который в декабре уже даст первые тонны этилена.

— Сильно ли пострадал ваш экспорт от санкций?

— Изменилась сама логистика. Во многом она стала сложнее, но спрос на нашу продукцию никуда не ушел. И мы говорим не только о привычных Китае, Турции, но и о других рынках, включая страны Ближнего Востока в широком смысле, Африку, Южную Америку и другие географии.

Наше преимущество в том, что ключевые предприятия расположены в разных частях страны, что позволяет и оптимизировать логистику, и гибко подстраиваться под изменение конъюнктуры. Предприятия в Татарстане в основном работают на внутренний рынок, у АГХК (Амурский газохимический комплекс.— “Ъ”) в перспективе под боком огромный рынок Азии, а продукция «Запсибнефтехима» может отгружаться как внутрь страны, так и отправляться на экспорт.

— Возникают ли до сих пор проблемы с закупкой компонентов и оборудования? Что уже удалось заместить?

— Мы делим импортозамещение на несколько направлений. Первое — обеспечение стабильной и безопасной работы наших технологических цепочек производства. В этой области мы достаточно сильно зависели от импортных запчастей, катализаторов, присадок и специальной химии в силу глобальности рынка комплектующих и компонентов. Сейчас около 90% запчастей для ключевого технологического оборудования импортного производства замещено, и острых проблем мы здесь не видим. Частично это поставки и решения, которые мы разработали вместе с конструкторами и машинопроизводителями РФ, частично — из дружественных стран.

СИБУР последние пять-семь лет уже делал шаги в этом направлении. Мы проводили лазерное сканирование всех узлов при проведении остановочных ремонтов, переводили конструкторскую документацию в российские решения и реализовали несколько проектов по материаловедению. Вкупе с достаточным аварийно-техническим запасом это позволило нам полностью обеспечить наших партнеров необходимыми объемами продукции.

И второе направление — «сделай сам». Например, в области снабжения катализаторами мы довольно далеко продвинулись в создании собственных технологических цепочек. Мы собираемся локализовать весь технологический цикл, от разработки до промышленного производства катализаторов, на 100% на территории России, в том числе на планируемой катализаторной фабрике в Казани.

— А какие остались узкие места?

— Какие-то вещи, которых пока нет в России, замещать и не нужно, если это можно купить в дружественных странах и не у одного поставщика. Что-то в перспективе можно разработать в РФ, но на это нужно время.

— Весной компания начала переход к отраслевой модели бизнеса. Как вы оцениваете первые результаты трансформации?

— Уже давно наша задача заключается не в том, чтобы просто продавать крупнотоннажные полимеры, а в том, чтобы стимулировать спрос за счет разработки новых решений вместе с переработчиками и конечными потребителями. В этом году завершили первый этап организационных изменений и адаптации процессов к новой модели взаимодействия через 11 отраслевых дивизионов.

Результатом стала разработка перечня новых продуктов и решений по запросу конкретных секторов экономики. Например, мы предложили специальные полимерные боксы и оборотную тару для электронной торговли, которые лучше защищают продукцию и снижают расходы на хранение за счет меньшего веса и оптимизации пространства. Совместно с партнерами из агропромышленного сектора мы разработали системы капельного полива и дождевания, а также полимерные рукава для хранения зерна и кормов. Еще один пример — первая в России специальная марка полиэтилена для топливных баков легковых автомобилей, которая заменила поставки из Европы и обеспечила потребности АвтоВАЗа.

В целом на сегодняшний день на рынок выведено 109 разработок, которые мы масштабируем и распространяем как уже зарекомендовавшие себя решения. Еще 120 проектов находятся на продвинутой стадии внедрения. Потенциал роста ежегодного потребления только по этим двум категориям — около 1,5 млн тонн. А с учетом бизнес-идей на более ранних стадиях проработки, которых более 530, потенциал потребления составляет примерно 3,4 млн тонн в год.

— Вы готовились к трансформации несколько лет, почему она состоялась именно сейчас?

— Конечно, санкции и связанные с ними ограничения заставили нас двигаться быстрее, а разрушение отработанных цепочек поставок во многом упростило переговорный процесс с потребителями.

Но необходимость импортозамещения важных продуктов назревала годами. Просто настал момент, когда количество перешло в качество.

— Сохраняют ли экономическую эффективность подобные кастомные продукты?

— Конечно. Правда, совсем маленьких, бутиковых потребителей у нас пока нет. Любая кастомизация, которая делается, имеет достаточный запас экономической прочности и для нас, и для потребителя. Если мы видим, что решение для конкретного партнера с небольшим спросом в перспективе можно масштабировать и тиражировать на весь рынок, идем и в такие проекты.

— Как себя в целом чувствует российский нефтехимический рынок?

— На протяжении последних 30 лет производство полимеров в мире росло темпами, опережающими ВВП. И глобальный тренд на увеличение использования полимеров в экономике продолжается. Но если в мировом масштабе динамика роста несколько замедлилась, то в России мы, напротив, видим разгоняющийся спрос. Суммарно за последние три года переработка синтетических материалов в России и СНГ увеличилась на 1 млн тонн. По оценкам экспертов, в горизонте 2028 года (к моменту пуска АГХК и ДГП-2.— “Ъ”) потребление базовых полимеров в России может вырасти на 35–40% и достигнуть 6 млн тонн, а импорт готовых изделий — снизиться еще на 10% от текущего уровня.

В прошлом году объем переработки полимеров в России вырос на 9%. При этом импорт год к году снизился — и в материалах, и в готовых товарах. То есть речь идет о десятках и сотнях тысяч тонн конечных изделий, которые ранее в России не производились. В этом году динамика будет скромнее, но темпы развития переработки продолжают обгонять рост ВВП.

При этом потенциал увеличения спроса все еще остается огромным — не только за счет прямого импортозамещения, но и благодаря более широкому использованию эффективных решений из синтетических материалов. Доля полимерной упаковки в РФ — 37%, в мире — 50%; доля полимерных решений в ЖКХ в России — до 40%, а в Европе — до 85%.

— Какие отрасли потребления сейчас на подъеме, а где вы видите проблемы? Как это влияет на ваши показатели?

— Плохо хвастаться, но мы довольно хорошо защищены от колебаний рынка потребления за счет широкой гаммы марочного ассортимента, особенно после интеграции предприятий татарстанского химического комплекса. И даже если в каком-то секторе идет коррекция, то всегда есть другой, где будет бурный рост. Например, в 2022 году—начале 2023 года было достаточно существенное ограничение по выпуску новых автомобилей, и мы видели значимое снижение производства шин у наших потребителей синтетического каучука. Но в это же время двузначными темпами росла строительная отрасль. К сегодняшнему же дню ситуация в стройке и автопроме развернулась на 180 градусов. Но совокупный объем спроса на полимеры по-прежнему устойчиво растет. Сегмент e-com демонстрирует невероятные цифры за счет развития маркетплейсов. Сейчас мы готовимся к росту спроса со стороны ЖКХ, после того как был принят ГОСТ, разрешающий использовать в коммунальном секторе полимерные трубы со сроком службы до 100 лет.

— С чем тогда связано замедление темпов роста спроса на полимеры в целом?

— Во-первых, это эффект высокой базы прошлых лет. В текущей ситуации лучше рассматривать итоги каждого года изолированно. Во-вторых, несмотря на замедление китайской экономики, сохраняется высокий импорт готовых изделий из КНР, причем в самых разных сегментах, от тазиков до сверхтонких пленок и бытовой техники. Но это небольшая коррекция. Самое главное, что в целом динамика роста не только положительная, но и довольно высокая относительно других стран.

— По итогам девяти месяцев 2024 года СИБУР нарастил чистый долг до 732,9 млрд руб. Будут ли нужны компании в этом году дополнительные заемные средства для реализации инвестпроектов?

— На самом деле долг компании на сегодняшний день ниже средних показателей последних пяти лет. Коэффициент долга к EBITDA у нас 1,5х и останется примерно на этом уровне по итогам года. При этом с точки зрения даже нашей крайне консервативной, как мне иногда кажется, финансовой политики и международных бенчмарков показатель 2,5–3,5х был бы абсолютно нормальным для компании в активном инвестиционном цикле. А мы сейчас реализуем параллельно три очень крупных проекта — АГХК, ДГП-2 и ЭП-600 с деривативами этилена. Эти проекты в значительной степени проинвестированы, существенного влияния на размер чистого долга они не окажут.

— Видите ли вы влияние периода высоких кредитных ставок на отрасль? Не придется ли из-за этого сдвигать срок запусков проектов?

— Мы понимаем, что решение Центробанка о повышении ставки может и будет иметь отсроченные эффекты на экономическую активность.

Оно может привести к замедлению роста спроса на некоторые виды продукции из наших материалов, например со стороны девелоперов. Но мы верим в фундаментальный потенциал рынка.

Стоимость финансирования совершенно точно не является триггером для пересмотра инвестиционной программы. А у нас один из самых крупных инвестиционных портфелей среди российского бизнеса — стоимость проектов в стадии реализации более 1,7 трлн руб. с горизонтом пусков до 2028 года.

Компания находится в интересном промежутке времени, когда в 2027–2028 годах начнется ввод этих мощностей в эксплуатацию и получение дополнительных экономических эффектов. По Амурскому ГХК стоимостью более $10 млрд прогресс по итогам года достигнет 73%. Проект полностью обеспечен акционерным и заемным финансированием через облигационный заем. ДГП-2, создание нового комплекса по производству полипропилена на 570 тыс. тонн в Тобольске,— это еще около 200 млрд руб., достигнут уровень около 40% готовности. А ЭП-600 в Нижнекамске такой же стоимости — уже, можно сказать, завершен, достигнута механическая готовность, и работаем над получением первых тонн продукта.

— Какую прибавку по объемам даст запуск новых проектов? Куда вы планируете поставлять дополнительные объемы?

— К концу 2028 года наши мощности по производству базовых полимеров вырастут на 3,7 млн тонн, почти на 80%. После запуска АГХК компания сможет занять место в шестерке мировых лидеров по объему их выпуска, а Россия поднимется на седьмое место среди стран-производителей.

С точки зрения продаж приоритетом останется российский рынок, который к тому моменту, как уже говорил, мы ожидаем, значительно вырастет. Оставшиеся объемы будут поставляться преимущественно в страны АТР, которые, по всем оценкам, продолжат динамичный рост потребления.

— Недавно СИБУР выкупил 1,3% своих бумаг у акционеров, не согласных с некоей крупной сделкой. О чем идет речь и как поменялся состав участников в капитале?

— Это была не сделка по купле-продаже. В первой половине этого года мы работали над итоговой структурой финансирования АГХК. Сейчас она сформирована. Но с точки зрения корпоративных процедур это существенная сделка, которая требовала согласования акционеров. Ряд из них увидели в этом техническую возможность монетизировать свои акции — речь о крайне незначительных пакетах,— компания их выкупила.

Что касается структуры акционеров, мы раскрывали ее в публичных источниках в 2021 году по итогам сделки между СИБУРом и ТАИФ. Корпоративные процедуры, о которых спрашиваете, принципиально этой структуры не изменили. Вышедшие из состава акционеров компании люди никак не вовлечены в деятельность СИБУРа.

— Что компания планирует делать с казначейским пакетом?

— Пока находится на нашем балансе. Планируем действовать в рамках действующей регуляторики.

— Исходя из цены выкупа у этих акционеров, весь СИБУР можно оценить в 2 трлн руб. Считаете ли вы такую оценку справедливой?

— Сделка совершалась в условиях, когда не было определенности по структуре финансирования проекта АГХК. Другими словами, в этой оценке учтен фактор рисков в отношении нашего крупнейшего проекта. Теперь эти риски нивелированы, структура финансирования согласована. Если рассуждать через призму оценки компании, это дополнительная причина быть уверенным, что в горизонте пары лет наша мощность увеличится на 2,7 млн тонн, что даст соответствующий продукт и денежный поток. Добавлю, что для меня справедливая стоимость компании — это не просто EBITDA за определенный год, помноженная на мультипликаторы. Это и состав активов, сбалансированный сырьевой и продуктовый портфель, продвинутое партнерство с потребителями и, что очень важно, команда, которая работает с этими активами.

— ЦБ неоднократно заявлял о значительном потенциале роста рынка IPO в России, а в последнее время регулярно выступает с инициативами, призванными стимулировать бизнес активнее выходить на рынок акционерного капитала. Поэтому не могу не задать вопрос, который вы слышите уже 15 лет: готов ли СИБУР к IPO?

— Мне кажется, даже 17 лет про это идет речь. Как и раньше, могу ответить, что правильный адресат для таких вопросов — акционеры. Со стороны менеджмента могу лишь традиционно подчеркнуть: компания много лет выстраивает процессы таким образом, чтобы в случае подобного решения возможность его исполнить была подкреплена соответствующим уровнем открытости, развития корпоративных институтов, качеством бизнеса. Мой фокус на том, чтобы СИБУР продолжал устойчиво расти и создавать ценность для акционеров, для страны. Есть понятный трек инвестиционных проектов, которые в высокой степени готовности и в течение нескольких лет дадут осязаемый эффект с точки зрения производственных и финансовых показателей. Задача менеджмента — это обеспечить. А как распорядиться этим — вопрос к акционерам.

Карисалов Михаил Юрьевич Личное дело Родился в Ленинграде в 1973 году. В 1998 году окончил Академию государственной службы при президенте РФ, в 2010 году защитил диплом в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». До прихода в СИБУР возглавлял бизнес по производству продуктов питания в Санкт-Петербурге. Присоединился к команде СИБУРа в 2003 году. Последовательно сменил в компании ряд позиций, в том числе руководителя службы материально-технического обеспечения и капитального строительства, гендиректора «СибурТюменьГаза», вице-президента СИБУРа, отвечающего за углеводородный бизнес. С 2007 года входит в состав правления компании. С февраля 2018 года занимает должность генерального директора и председателя правления ООО СИБУР.

«СИБУР Холдинг» Company profile Основной российский производитель базовых полимеров, каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза. Компания создана в 1995 году. Объем выпуска в 2023 году — 8 млн тонн продуктов нефтегазохимии без учета углеводородного сырья. В состав группы входят 37 предприятий в РФ и за рубежом. Число сотрудников — 34,7 тыс. человек на конец 2023 года. Выручка компании по итогам 2023 года — 1,09 трлн руб., чистая прибыль — 168,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2024 года выручка компании выросла на 7,6% год к году, до 840,7 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 157,8 млрд руб. По последним раскрытым данным, в состав акционеров СИБУРа входят Леонид Михельсон (30,6%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), бывшие акционеры ТАИФ, получившие доли в СИБУРе в результате сделки по слиянию в 2021 году (15%), а также действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа (12,325%). Гендиректор компании — Михаил Карисалов.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко