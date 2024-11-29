Собрали все полимеры

Российский нефтехимический рынок будет активно развиваться как минимум в ближайшие пять лет, а отечественные полимеры останутся конкурентоспособными благодаря вводу современных производств, доступному сырью и господдержке, полагают аналитики Kept. Но риски несут частичная зависимость от импортного оборудования, а также снижение доступности финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Потребление основных видов полимеров — полиэтилена и полипропилена — на душу населения в России достигнет 42 кг на человека в 2030 году и 48 кг на человека в 2035 году, выйдя на уровень развитых стран, следует из обзора Kept. С 2023 года, по оценкам аналитиков, спрос вырастет в 1,4 и 1,6 раза соответственно за счет роста потребления в основном в упаковочной промышленности, строительстве, автомобилестроении и медицинском секторе.

По прогнозам Kept, до 2030 года среднегодовой темп роста производства полиэтилена и полипропилена в России ускорится до 15%.

Ожидается, что за 2024–2030 годы объем производства вырастет на 7 млн тонн, тогда как за 2010–2023 годы прирост был 3 млн тонн. Крупнейшими проектами, обеспечивающими прирост, в Kept называют Амурский ГХК СИБУРа и китайской Sinopec мощностью 2,7 млн тонн продукции в год, «Балтийский химический комплекс», его реализует ООО «Балтийский Химический Комплекс», 2,9 млн тонн в год, а также Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании (650 тыс. тонн в год).

Основными импортерами российской продукции, по данным Kept, в перспективе останутся Турция, Китай и Юго-Восточная Азия, а также страны СНГ, куда российские производители переориентировали поставки из ЕС в предыдущие два года. Как отмечают аналитики, нефтехимические компании РФ традиционно занимают более выгодную позицию по сравнению со среднемировыми аналогами за счет доступа к ресурсам и господдержки, включая обратный акциз на сырье. По данным Kept, маржа нефтехимии остается низкой, и операционные показатели производителей начнут восстанавливаться после 2026 года за счет рационализации мощностей и роста спроса.

Глава Rupec Дмитрий Семягин согласен, что на мировом рынке потенциально новые российские проекты будут иметь ряд конкурентных преимуществ, особенно в сравнении со старыми заводами в других странах, но успех будет во многом зависеть от ситуации на мировом рынке.

Потенциал внутреннего спроса, по его словам, различается в отдельных сегментах переработки. К примеру, выпуск полимерных автокомпонентов будет расти за счет замещения импорта и в условиях ограниченной конкуренции. Производство полимеров для медицины и строительства поддержит запуск новых решений, а полимеров для упаковки — развитие онлайн-торговли, а также возможные экологические ограничения, говорит эксперт.

Сооснователь аналитической команды NZT Rusfond Игорь Шимко добавляет, что за последние три года нефтехимические компании смогли заместить около 80% важных узлов и механизмов, найти каналы поставок из дружественных стран и воспользоваться механизмами реверс-инжиниринга. Но, по его словам, риски, связанные с импортом, остаются. Пока не все необходимые западные механизмы для технологического процесса удалось заместить, и ужесточение санкций может притормозить реализацию новых проектов, предупреждает эксперт. По словам господина Шимко, проблемой остается процесс расчетов за продукцию с другими странами, а внутри РФ риски несет замедление экономики, вызванное повышением ключевой ставки и снижением доступности финансирования. Хотя, добавляет эксперт, рано или поздно эти проблемы будут купированы.

Ольга Мордюшенко