Импортозамещение началось с молекул

Химическая индустрия в 2024 году стала одной из самых быстрорастущих отраслей промышленности. Необходимость импортозамещения существенно стимулировала деловую активность: в первом полугодии 2024 года предпринимательская уверенность в отрасли достигла пика за последние десять лет. «Ъ-Review» разбирался, какие факторы помогали преодолеть последствия санкций, как повлияло на рынок объединение СИБУРа и нефтехимических активов ТАИФа и какой динамики ожидать в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Российская химическая отрасль смогла оперативно адаптироваться к санкционным ограничениям и вернуться к росту объемов производства: по данным Росстата, в первом полугодии оно увеличилось на 5,6% в секторе химических веществ и на 4,2% в секторе пластмасс и резиновых изделий.

Оценки ситуации в отрасли со стороны ее участников становятся все более благоприятными. Предпринимательская уверенность руководителей химических предприятий по итогам первого полугодия находится на максимально высоком уровне как минимум с 2014 года, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Инвестиционная активность тоже увеличивается. «Наблюдается серьезная активизация проработки химических проектов,— говорит управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин.— Причем это в основном малотоннажные проекты, которые стали развиваться благодаря появлению новых рынков сбыта. Их количество кратно увеличилось по сравнению с тем, что было еще три года назад».

Притерпелись к санкциям

Главным фактором, который способствует росту деловой активности, стала потребность в импортозамещении и создании в России собственных технологических цепочек по специальной химии. «Перед нефтегазохимической отраслью стоит много задач, прежде всего по импортозамещению»,— отмечает Дмитрий Акишин. Сейчас химическая промышленность входит в топ-10 отраслей по темпам роста технологической независимости. По оценкам ИСИЭЗ, руководители 38% предприятий отмечают ускорение динамики импортозамещения по итогам 2023 года. При этом 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом.

Одновременно российские химические предприятия в целом научились лучше работать в условиях санкционных ограничений. Так, по результатам опроса, 38% руководителей предприятий считают, что влияние санкций на них снизилось и стало менее значимым по сравнению с 2022–2023 годами. В то же время для 40% предприятий санкции остаются веским лимитирующим фактором инвестиционной активности и развития производства.

Вместе проще

Эксперты отмечают, что необходимой предпосылкой для текущего развития было выживание отрасли в 2022 году. Тогда компании одновременно столкнулись и с ограничениями в поставках необходимых химических компонентов, оборудования и технологий, и со сложностями в экспорте своей продукции: привычные западные рынки стали во многом недоступны, а ниши на рынках Азии только предстояло занять.

Как и в машиностроении, в химической отрасли в самом уязвимом положении оказались игроки с наиболее сложными технологическими цепочками: производители спецхимии, пластиков и каучуков. И очевидно, что в такой ситуации более крупным игрокам оказалось проще противостоять кризису, а также мобилизовать ресурсы для продолжения инвестиций и импортозамещения. Фактически мажоритарии рынка стали точкой опоры для других участников. Прежде всего речь идет о СИБУРе, который в конце 2021 года провел слияние с основными нефтехимическими активами ТАИФа в Татарстане. В 2023 году на объединенную компанию пришлось около 30% всей созданной в химической отрасли добавленной стоимости.

«Слияние потенциалов двух ведущих отраслевых игроков — компаний СИБУР и ТАИФ — позволило увеличить устойчивость отечественной нефтехимической индустрии и преодолеть вызовы последнего периода»,— заявил «Ъ-Review» курирующий вице-премьер Александр Новак. «Несмотря на внешнее давление, СИБУР продолжил реализацию заявленной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана. Были начаты новые проекты по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность отечественной нефтегазохимии на внешних рынках»,— отметил он, добавив, что общая стоимость проектов, которые сейчас реализует СИБУР,— 1,7 трлн руб., из которых порядка 600 млрд руб. приходится на проекты на территории Татарстана.

«Решение компаний СИБУР и ТАИФ объединиться, безусловно, увеличило их потенциал в сфере импортозамещения,— заявили "Ъ-Review" в Минпромторге.— Объединение бизнесов позволило смягчить влияние негативных трендов по отдельным видам продукции, что способствовало устойчивости производств в условиях ограничительных мер». В министерстве добавили, что объединение также «способствовало сохранению инвестиционной активности и успешной реализации нефтехимических проектов на территории Татарстана».

Выстраиваем цепочки

Ключевой проблемой химической отрасли в условиях внешних ограничений стало то, что многие технологические цепочки зависят от поставок спецхимии и катализаторов из-за рубежа. В Минпромторге напомнили, что в настоящее время сформирован нацпроект «Новые материалы и химия» до 2030 года, где одним из приоритетов будет развитие мало- и среднетоннажной химии. Общий объем финансирования нацпроекта может составить 2 трлн руб., три четверти средств должно поступить из внебюджетных источников.

Министерство отмечает, что крупнейшие химические компании, в том числе СИБУР, уже вносят свой вклад в общие усилия по увеличению технологической устойчивости отрасли. «За последние три года СИБУР реализовал ряд проектов по импортозамещению, при этом существенная их часть сосредоточена в Татарстане: это проект по производству гексена, выпуску импортозамещающих марок полиэтилена и полипропилена для медицины, упаковки и ЖКХ, поликарбоната для автомобилестроения, а также катализаторов для синтеза полиолефинов»,— заключили в Минпромторге.

Как рассказал «Ъ-Review» Александр Новак, одним из ключевых проектов СИБУРа в Татарстане стало строительство нового научно-технологического центра в Казани. «Его работа позволит импортозамещать ключевые позиции по современным синтетическим материалам, а также укрепить позиции российской нефтегазохимии на мировых рынках»,— заключил он.

Проект создания научного центра — пример объединения финансовых и управленческих ресурсов СИБУРа с научным и кадровым потенциалом Татарстана, говорит Дмитрий Семягин из Rupec. В прежние времена рыночная целесообразность создания многих продуктов специальной химии в России была под вопросом, а сейчас они крайне нужны в условиях ограниченного доступа к внешним рынкам, поясняет он. Нынешние масштабы и ресурсы СИБУРА с учетом бывших активов ТАИФа теперь позволяют строить такие производства. Эксперт приводит в пример малеиновый ангидрид (компонент композитных материалов), единственное в России производство которого было запущено в Тобольске в 2022 году, а также планируемые мощности по нормализованному бутиллитию (нужен для производства каучуков) и метилендифенилдиизоцианату (МДИ, ключевой компонент полиуретанов).

Перспективы замещения

Скорость импортозамещения в химической отрасли зависит от двух главных факторов — динамики спроса на ключевые товары и поддержки государства в тех случаях, когда спрос заведомо слишком мал и проекты становятся неокупаемыми. Последнее в основном относится к спецхимии и созданию катализаторов.

В 2023 году спрос на основные виды химической продукции — удобрения (включая аммиак) и полимеры — демонстрировал устойчивый рост. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отмечал, что поставки на внутренний рынок увеличились на 5%, до 5,8 млн тонн в действующем веществе, а общее производство удобрений вернулось на уровень 2021 года — 59 млн тонн. Дальнейшая динамика потребления удобрений будет зависеть в первую очередь от цен на сельскохозяйственные товары и рентабельности экспорта зерновых культур. При этом Минсельхоз прогнозирует рост потребления удобрений в России до 8 млн тонн к 2030 году.

Производство полимеров в 2023 году выросло на 3,1%, примерно до 7,3 млн тонн, по данным Росстата. При этом спрос вырос на 9% и был покрыт в основном перенаправлением экспортных объемов на внутренний рынок. Наибольшие с точки зрения объемов сектора применения полимеров — это упаковка и строительные материалы, а крупнейшие потребители — ЖКХ и автодорожное строительство. В Минстрое заявили «Ъ-Review», что в строительстве, в частности, широко применяются полимерные трубы для водоснабжения, водоотведения и канализации, а пенополиуретан и пенополистирол, в том числе экструзионный,— одни из наиболее распространенных материалов для утепления зданий. Там также добавили, что переход на методику жизненного цикла в рамках модернизации систем ЖКХ может способствовать расширению применения полимерных труб из-за их «высокой долговечности, прочности и низкой химической активности».

Государство, со своей стороны, собирается запустить специальный нацпроект по поддержке развития специальной химии и новых материалов, напоминают в Минпромторге. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в рамках нацпроекта предстоит создать 55 критических технологических цепочек, что снизит зависимость от импорта и даст прирост добавленной стоимости на 1,2 трлн руб. к 2030 году.

Ольга Матвеева