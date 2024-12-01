«Локомотив-Кубань» отцепил казанский вагон

В центральном матче тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Команды выдали красивое, но нестабильное, в режиме качелей, зрелище, в котором последние слова, даже целые предложения, остались за краснодарцами. «Локомотив-Кубань» победил — 87:75 — и закрепился на третьем месте, оторвавшись от УНИКСа на две победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Миллер (с мячом) за три минуты набрал 10 очков и во многом обеспечил «Локомотиву-Кубани» победу над УНИКСом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Патрик Миллер (с мячом) за три минуты набрал 10 очков и во многом обеспечил «Локомотиву-Кубани» победу над УНИКСом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казанский клуб и «Локомотив-Кубань» в этом сезоне уже встречались. В октябре в Краснодаре чуть удачливее были южане, на тот момент набравшие отличный ход (железнодорожники, напомним, начали первенство серией из девяти побед). Впрочем, та победная серия уже давно в прошлом, и к воскресному матчу команды подошли соседями по турнирной таблице, занимая третье и четвертое места соответственно. При этом их разделяла всего одна победа. Иными словами, в Казани играли за третью позицию в первенстве. Пусть и промежуточную.

Заметно лучше матч начал УНИКС. Подопечные Велимира Перасовича, которым в этом сезоне игры против других команд «большой четверки» не удаются (помимо краснодарцев УНИКС проигрывал и ЦСКА, причем дважды, и «Зениту»), казалось, хорошо использовали перерыв в первенстве, введенный на время матчей с участием национальных сборных, и предстали куда более слаженным и агрессивными механизмом, чем ранее. Особенно это чувствовалось в игре в обороне. В первой четверти УНИКС позволил гостям набрать всего 12 очков. Сами хозяева чудес результативности тоже не показали, но тем не менее именно они вели игру. Однако во второй четверти все изменилось.

Что именно произошло с УНИКСОм во второй десятиминутке, лучше знать Перасовичу, но позволять сопернику набрать за четверть 37 очков (казанцы ответили 22) как-то странно.

Со стороны казалось, что хозяева просто опрометчиво приняли вызов гостей, которые умеют и любят играть в отчаянный баскетбол, и банально упустили момент, когда у соперника кураж поймали сразу два игрока — Антониус Кливленд и Би Джей Джонсон, во многом обеспечившие эти 37 очков. К слову, это не рекорд лиги. В 2016-м тот же «Локомотив-Кубань» набрал за четверть 41 очко в матче против «Виты». В прошлом сезоне этот результат повторила «Самара» в игре против «Минска». Вот только и «Вита», и «Минск» были записными аутсайдерами. А тут локальный разгром учинили команде из числа топовых.

Однако команды, словно сговорившись не давать публике заскучать, сразу после перерыва поменялись ролями. У УНИКСа вдруг включал космический режим Маркос Найт, проходы которого под кольцо раз за разом ставили в тупик оборону гостей (он с 21 очком в активе стал самым результативным игроком встречи), плюс Луи Лабери с Тони Тейлором составили очень эффективный тандем. Вылилось это в рывок хозяев 15:0, а главному тренеру «Локомотива-Кубани» Андрею Ведищеву пришлось приложить немало сил, чтобы предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Краснодарцам срочно требовались услуги джокера, и им стал Патрик Миллер. Это при том, что опасность, исходившую от него, в УНИКСе прекрасно понимали и все делали, чтобы удержать защитника. Почти весь матч это удавалось, но потом всего за три минуты Миллер набрал 10 очков (за весь предыдущий матч он записал на свой счет только четыре балла). Следом снова включилась связка Кливленда (с 20 очками в активе — самый результативный игрок своей команды) и Джонсона, и игра была сделана. Гости победили со счетом 87:75.

Таким образом «Локомотив-Кубань» закрепился на третьем месте в турнирной таблице (первые два занимают ЦСКА и «Зенит»), оторвавшись от УНИКСа на две победы. Причем это разница именно в две победы в очных встречах. Правда, у казанцев еще будут шансы поквитаться с обидчиками, поскольку регулярка проходит в четыре круга.

Александр Петров