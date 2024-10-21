Кубанский экспресс

В центральном матче игровой недели баскетбольной Единой лиги ВТБ краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл казанский УНИКС — 78:71. Итоговый счет, впрочем, гостям льстит: преимущество железнодорожников сократилось до семи очков лишь в последние минуты встречи, когда ее исход был уже по сути решен. Краснодарцы продолжают лидировать в таблице регулярного чемпионата и остаются единственной командой, на счету которой нет поражений в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок команды «Локомотив-Кубань» Би Джей Джонсон (в центре) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Айзея Уэйли (справа) и игрок команды УНИКС Михаил Беленицкий Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко (слева) и игрок команды УНИКС Тони Тэйлор Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Антониус Кливленд (слева) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды УНИКС Тони Тэйлор (справа) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Следующая фотография 1 / 5 Игрок команды «Локомотив-Кубань» Би Джей Джонсон (в центре) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Айзея Уэйли (справа) и игрок команды УНИКС Михаил Беленицкий Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко (слева) и игрок команды УНИКС Тони Тэйлор Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды «Локомотив-Кубань» Антониус Кливленд (слева) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Игрок команды УНИКС Тони Тэйлор (справа) Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Четвертая неделя регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершалась в воскресенье матчем между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и казанским УНИКСом — командами, противостояние которых в последние годы стало принципиальным. На разных стадиях play-off соперники встречались четыре раза подряд: в позапрошлом сезоне играли в финале, в прошлом — выдали очень плотную полуфинальную серию, растянувшуюся на максимальную дистанцию — семь матчей.

Все четыре кубковые схватки остались за УНИКСом. Несмотря на это, фаворитами воскресного матча казанцы не считались. С одной стороны, команда будто немного просела без Ненада Димитриевича, покинувшего клуб в межсезонье. С другой — уж больно мощно, с семи побед подряд, начал текущий сезон противник.

Желание продлить эту успешную серию он продемонстрировал сразу и быстро повел 8:0. А у казанцев дела в атаке не клеились.

Первые очки они набрали только на пятой минуте матча.

И даже невзирая на довольно плодотворный отрезок, за который преимущество хозяев удалось сократить до одного очка, на паузу УНИКС ушел при «минус 7».

Вторая четверть расстановку сил не поменяла. Обе команды атаковали довольно изобретательно (это понятно, все же в их составах играют лучшие ассистенты лиги — разыгрывающие Патрик Миллер и Тони Тейлор), но хозяева были точнее в завершении и более эффективно оборонялись. К большому перерыву баскетболисты УНИКСа пробили всего два штрафных, а игроки «Локомотива» — 17. Счет матча соответствовал — 40:29 в пользу домашней команды.

В начале третьей четверти перевес стал уж совсем неприличным: после трех дальних попаданий игроков передней линии «Локомотива» (два — от Антона Квитковских и еще один — от Би Джей Джонсона) он достиг 18 очков. УНИКС тем не менее продолжал сопротивляться и вернулся в игру за счет рывка 12:1.

Ожила казанская команда, впрочем, ненадолго.

Подобраться к оппоненту ближе чем на семь очков у нее так и не вышло, а в начале заключительного периода интрига умерла.

Джонсон и Квитковских забили еще по «трешке», железнодорожники оторвались на 20 очков. На самом финише УНИКС чуть подравнялся прежде всего усилиями капитана Маркоса Найта. Однако всерьез потревожить соперника гости, кажется, и не пытались. Разница в счете была достаточной, чтобы на скамейке в это время находился самый результативный игрок матча центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл (18 очков плюс 11 подборов) и вышедший на третье место в списке самых результативных легионеров в истории Единой лиги ВТБ (в этом перечне он уступает только Киту Лэнгфорду и Нандо де Коло).

В итоге — 78:71.

«Локомотив-Кубань» выиграл восьмой матч подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

УНИКС идет на пятом месте. Клуб из Татарстана потерпел третье поражение в сезоне. Ранее он уступил московскому ЦСКА (55:71) и петербургскому «Зениту» (84:87).

По итогам других матчей дня ЦСКА сохранил за собой второе место, переиграв в Перми местную «Парму» (95:82), а «Нижний Новгород» проник в тройку лидеров, дома одолев столичный МБА-МАИ (71:57).

Роман Левищев