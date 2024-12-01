Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Братья для террора

Как в Дагестане готовились нападения на церкви и синагоги

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о терактах, совершенных летом этого года в Дербенте и Махачкале, в результате которых были убиты 20 человек. По данным следствия, в подготовке нападений на две церкви и две синагоги были задействованы 11 человек, пятеро из которых по фамилии Магомедовы подыскали оружие и хранили целый арсенал для боевиков. Трем из них — Магомеду, Халиду и Зауру Магомедовым — Басманный суд Москвы на днях продлил срок ареста до марта 2025 года. Связь с ликвидированными террористами они отрицают, утверждая, что оружие, патроны, гранаты и бомбу им подбросили.

23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС

23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело о террористических атаках, совершенных 23 июня в Махачкале и Дербенте, первоначально возбуждало следственное управление СКР по Дагестану. Уже на следующий день оно было передано в центральный аппарат СКР. Расследование было начато в отношении участников организованной группы, в которую входили по меньшей мере пятеро убитых при задержании боевиков — племянник жены тогдашнего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Абдусамад Амадзиев, сын чиновника Осман Омаров, его же двоюродный племянник боец ММА Гаджимурад Кагиров, экс-председатель отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе Али Закаригаев и Далгат Даудов.

Вскоре следователям удалось очертить круг сообщников, с помощью которых, как полагают в СКР, до зубов вооруженные боевики вечером 23 июня этого года обстреляли и подожгли синагоги на улице Таги-Заде в Дербенте и на улице Ермошкина в Махачкале. Кроме того, террористы подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале на улице Громова, а также убили двух человек, в том числе священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Их жертвами также стали шестеро сотрудников ДПС и ППС, а общее число погибших составило 20 человек.

Следствие установило, что в организованную группу, «объединенную по мотивам национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля» (начало этой теме было положено в конце октября прошлого года, когда в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прибывшего из Израиля самолета.— “Ъ”), входили 11 человек.

Компанию Абдусамаду Амадзиеву, Осману Омарову, Али Закаригаеву, Далгату Даудову и Гаджимураду Кагирову должен был составить младший брат последнего Магомед Кагиров, трудившийся экспедитором в Махачкале.

Предполагалось, что двумя группами по три человека террористы одновременно атакуют синагоги в Махачкале и Дербенте. В поджоге синагоги Келе-Нумаз в Дербенте как раз и должен был участвовать младший брат бойца ММА, однако он, в отличие от других членов бандгруппы, хоть и признал Османа Омарова ее лидером, но отказался дать ему присягу («баят»), которая была бы записана на видео. В последний момент Магомед Кагиров и вовсе не стал участвовать в терактах. Вскоре после того, как бандиты были уничтожены, мужчину, обвиненного в приготовлении к теракту, арестовали в Махачкале, а 20 ноября уже Басманный суд Москвы продлил ему арест до 23 февраля.

По данным СКР, все шестеро с мая по первую половину июня активно готовились к атакам, изготовив бутылки с «коктейлями Молотова», подыскав оружие и обучаясь стрельбе.

«Приискали» и «хранили в интересах организованной группы оружие, боеприпасы и взрывные устройства», согласно материалам дела, пятеро подельников — однофамильцев Магомедовых, которые не были друг другу родственниками. Так, в квартире одного из них в Махачкале оперативники изъяли противотанковый гранатомет, автомат Калашникова с патронами, три гранаты, взрыватель и взрывпакеты.

Что же касается трех других задержанных, то дома у Магомеда Магомедова в селе Сергокала оперативники нашли гранату, 42 пистолетных и автоматных патрона и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. У его односельчанина Халида Магомедова был обнаружен пистолет Макарова, граната, 24 патрона для пистолета и 13 для автомата. А у проживавшего в Махачкале Заура в двух квартирах помимо травматического пистолета незаконно хранились более 250 патронов для различного вида оружия, граната, оптический прицел, 2 глушителя и 6 магазинов к автоматам. 2 июля троицу арестовали. Фигурантам инкриминировали приготовлении к теракту, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Первоначально все трое содержались под стражей в Махачкале, но позже их конвоировали в Москву.

Никто из них, по данным «Ъ», вину в настоящее время не признает, утверждая, что оружие, СВУ и патроны им подбросили.

Так, при задержании сознавшийся в связях с боевиками асфальтоукладчик Халид Магомедов позже дал показания о том, что на самом деле он был задержан не в начале июля в Махачкале, а 26 июня в подмосковном Видном, когда вместе с коллегами возвращался с работы оттуда в общежитие в Химках. По его словам, сотрудники ФСБ стали называть ему фамилии участников нападения, и он рассказал, что знает их всех, поскольку родственники Кагировы являются его троюродными братьями, а остальные — односельчанами. Первоначально в отношении него якобы составили протокол за мелкое хулиганство, пообещав отпустить, но через два дня на машине повезли в Дагестан. Обвиняемый утверждает, что оперативники «выбили» из него первоначальные признания. Также его якобы заставили сделать видеозапись присяги на верность Осману Омарову, после чего высадили на дороге в Махачкале. Халид Магомедов заявил, что ничего о подготовке терактов не знал, оружие и патроны дома не хранил, и изъявил желание пройти проверку своих показаний на детекторе лжи.

Под следствие попала и жена Магомеда Омарова

Рассматривать ходатайство следствия о продлении ему, а также Магомеду и Зауру Магомедовым срока ареста судья Евгения Николаева начала лишь под вечер. Когда устанавливали данные о личности, оказалось, что Заур Магомедов, имевший сразу два высших образования, занимал должность гендиректора строительной компании в Махачкале, Халид Магомедов также имел высшее образование, хоть и трудился асфальтоукладчиком в АО «ЦДС Филиал СУ 450», а Магомед Магомедов, приковылявший в зал на костылях, поведал, что из-за травмы получил инвалидность и потому в последнее время не работал. После этого заседание было закрыто по просьбе следователя, заявившего, что открытое слушание приведет к разглашению данных предварительного следствия.

Как удалось узнать «Ъ», просьбу о дальнейшем нахождении всех фигурантов в СИЗО, поддержанную прокуратурой, представитель СКР мотивировал тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью. Вместе с тем следствию еще предстоит получить результаты по ранее назначенным 165 судебным экспертизам, 50 запросам и 20 поручениям о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Адвокаты, настаивавшие на недоказанности вины фигурантов, просили просьбу следствия отклонить, освободив обвиняемых в том числе под домашний арест.

Однако доводы следствия перевесили, и суд оставил всех в СИЗО еще не три месяца, до 2 марта 2025 года. Защита намерена обжаловать это решение. Так, по словам адвоката Заура Магомедова Магомеда Мусаева, его подзащитный до задержания три года жил в Подмосковье, имел свою строительную фирму и не бывал в Дагестане. «Я не знаю, как он мог что-то планировать в Махачкале при этом»,— сказал защитник. Аналогичную точку зрения высказал и адвокат Халида Магомедова Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер», заметив, что его подзащитный также три года трудился в Москве, а начиная с 30 апреля в родное село даже не выезжал.

Стоит отметить, что под стражей находится и уволенный с должности главы Сергокалинского района Магомед Омаров, родственники которого, в том числе двое из восьми сыновей, участвовали, по версии следствия, в терактах. Правда, Омарова-старшего и его сына Османа заключили в СИЗО в июле совсем по другому делу — о злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и подделке официального документа (ч. 2 ст. 285, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 327 УК РФ), совершенными еще в 2018 году. А 16 ноябре суд арестовал еще одного сына чиновника, Адилпашу Омарова, по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Мария Локотецкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...