Братья для террора

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о терактах, совершенных летом этого года в Дербенте и Махачкале, в результате которых были убиты 20 человек. По данным следствия, в подготовке нападений на две церкви и две синагоги были задействованы 11 человек, пятеро из которых по фамилии Магомедовы подыскали оружие и хранили целый арсенал для боевиков. Трем из них — Магомеду, Халиду и Зауру Магомедовым — Басманный суд Москвы на днях продлил срок ареста до марта 2025 года. Связь с ликвидированными террористами они отрицают, утверждая, что оружие, патроны, гранаты и бомбу им подбросили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ 23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело о террористических атаках, совершенных 23 июня в Махачкале и Дербенте, первоначально возбуждало следственное управление СКР по Дагестану. Уже на следующий день оно было передано в центральный аппарат СКР. Расследование было начато в отношении участников организованной группы, в которую входили по меньшей мере пятеро убитых при задержании боевиков — племянник жены тогдашнего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Абдусамад Амадзиев, сын чиновника Осман Омаров, его же двоюродный племянник боец ММА Гаджимурад Кагиров, экс-председатель отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе Али Закаригаев и Далгат Даудов.

Вскоре следователям удалось очертить круг сообщников, с помощью которых, как полагают в СКР, до зубов вооруженные боевики вечером 23 июня этого года обстреляли и подожгли синагоги на улице Таги-Заде в Дербенте и на улице Ермошкина в Махачкале. Кроме того, террористы подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале на улице Громова, а также убили двух человек, в том числе священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Их жертвами также стали шестеро сотрудников ДПС и ППС, а общее число погибших составило 20 человек.

Следствие установило, что в организованную группу, «объединенную по мотивам национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля» (начало этой теме было положено в конце октября прошлого года, когда в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прибывшего из Израиля самолета.— “Ъ”), входили 11 человек.

Компанию Абдусамаду Амадзиеву, Осману Омарову, Али Закаригаеву, Далгату Даудову и Гаджимураду Кагирову должен был составить младший брат последнего Магомед Кагиров, трудившийся экспедитором в Махачкале.

Предполагалось, что двумя группами по три человека террористы одновременно атакуют синагоги в Махачкале и Дербенте. В поджоге синагоги Келе-Нумаз в Дербенте как раз и должен был участвовать младший брат бойца ММА, однако он, в отличие от других членов бандгруппы, хоть и признал Османа Омарова ее лидером, но отказался дать ему присягу («баят»), которая была бы записана на видео. В последний момент Магомед Кагиров и вовсе не стал участвовать в терактах. Вскоре после того, как бандиты были уничтожены, мужчину, обвиненного в приготовлении к теракту, арестовали в Махачкале, а 20 ноября уже Басманный суд Москвы продлил ему арест до 23 февраля.

По данным СКР, все шестеро с мая по первую половину июня активно готовились к атакам, изготовив бутылки с «коктейлями Молотова», подыскав оружие и обучаясь стрельбе.

«Приискали» и «хранили в интересах организованной группы оружие, боеприпасы и взрывные устройства», согласно материалам дела, пятеро подельников — однофамильцев Магомедовых, которые не были друг другу родственниками. Так, в квартире одного из них в Махачкале оперативники изъяли противотанковый гранатомет, автомат Калашникова с патронами, три гранаты, взрыватель и взрывпакеты.

Что же касается трех других задержанных, то дома у Магомеда Магомедова в селе Сергокала оперативники нашли гранату, 42 пистолетных и автоматных патрона и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. У его односельчанина Халида Магомедова был обнаружен пистолет Макарова, граната, 24 патрона для пистолета и 13 для автомата. А у проживавшего в Махачкале Заура в двух квартирах помимо травматического пистолета незаконно хранились более 250 патронов для различного вида оружия, граната, оптический прицел, 2 глушителя и 6 магазинов к автоматам. 2 июля троицу арестовали. Фигурантам инкриминировали приготовлении к теракту, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Первоначально все трое содержались под стражей в Махачкале, но позже их конвоировали в Москву.

Никто из них, по данным «Ъ», вину в настоящее время не признает, утверждая, что оружие, СВУ и патроны им подбросили.

Так, при задержании сознавшийся в связях с боевиками асфальтоукладчик Халид Магомедов позже дал показания о том, что на самом деле он был задержан не в начале июля в Махачкале, а 26 июня в подмосковном Видном, когда вместе с коллегами возвращался с работы оттуда в общежитие в Химках. По его словам, сотрудники ФСБ стали называть ему фамилии участников нападения, и он рассказал, что знает их всех, поскольку родственники Кагировы являются его троюродными братьями, а остальные — односельчанами. Первоначально в отношении него якобы составили протокол за мелкое хулиганство, пообещав отпустить, но через два дня на машине повезли в Дагестан. Обвиняемый утверждает, что оперативники «выбили» из него первоначальные признания. Также его якобы заставили сделать видеозапись присяги на верность Осману Омарову, после чего высадили на дороге в Махачкале. Халид Магомедов заявил, что ничего о подготовке терактов не знал, оружие и патроны дома не хранил, и изъявил желание пройти проверку своих показаний на детекторе лжи.

Рассматривать ходатайство следствия о продлении ему, а также Магомеду и Зауру Магомедовым срока ареста судья Евгения Николаева начала лишь под вечер. Когда устанавливали данные о личности, оказалось, что Заур Магомедов, имевший сразу два высших образования, занимал должность гендиректора строительной компании в Махачкале, Халид Магомедов также имел высшее образование, хоть и трудился асфальтоукладчиком в АО «ЦДС Филиал СУ 450», а Магомед Магомедов, приковылявший в зал на костылях, поведал, что из-за травмы получил инвалидность и потому в последнее время не работал. После этого заседание было закрыто по просьбе следователя, заявившего, что открытое слушание приведет к разглашению данных предварительного следствия.

Как удалось узнать «Ъ», просьбу о дальнейшем нахождении всех фигурантов в СИЗО, поддержанную прокуратурой, представитель СКР мотивировал тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью. Вместе с тем следствию еще предстоит получить результаты по ранее назначенным 165 судебным экспертизам, 50 запросам и 20 поручениям о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Адвокаты, настаивавшие на недоказанности вины фигурантов, просили просьбу следствия отклонить, освободив обвиняемых в том числе под домашний арест.

Однако доводы следствия перевесили, и суд оставил всех в СИЗО еще не три месяца, до 2 марта 2025 года. Защита намерена обжаловать это решение. Так, по словам адвоката Заура Магомедова Магомеда Мусаева, его подзащитный до задержания три года жил в Подмосковье, имел свою строительную фирму и не бывал в Дагестане. «Я не знаю, как он мог что-то планировать в Махачкале при этом»,— сказал защитник. Аналогичную точку зрения высказал и адвокат Халида Магомедова Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер», заметив, что его подзащитный также три года трудился в Москве, а начиная с 30 апреля в родное село даже не выезжал.

Стоит отметить, что под стражей находится и уволенный с должности главы Сергокалинского района Магомед Омаров, родственники которого, в том числе двое из восьми сыновей, участвовали, по версии следствия, в терактах. Правда, Омарова-старшего и его сына Османа заключили в СИЗО в июле совсем по другому делу — о злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и подделке официального документа (ч. 2 ст. 285, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 327 УК РФ), совершенными еще в 2018 году. А 16 ноябре суд арестовал еще одного сына чиновника, Адилпашу Омарова, по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Мария Локотецкая