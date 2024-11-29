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На трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с двумя грузовиками

На 317 км федеральной трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две грузовые машины «Газель». Одна из них опрокинулась на бок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. На данный момент движение восстановлено.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

На месте ДТП работают сотрудники ведомства, бригада СМП осматривает пять человек, оказывает необходимую помощь. Продолжается разбирательство по факту ДТП.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на 9 км южного подъезда к Нижнему Тагилу столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и легковая машина Fiat, в результате ДТП погибли два человека.

Ксения Тарских

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