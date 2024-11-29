В Нижнем Тагиле в ДТП с грузовиком погибли два человека
На 9 км южного подъезда к Нижнему Тагилу столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и легковая машина Fiat. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Движение транспорта регулируют экипажи ДПС. По данному факту организовано проведение расследования»,— рассказали в ГИБДД.
Напомним, ранее на ул. Бебеля в Екатеринбурге столкнулись легковые автомобили Bentley и Hyundai. В результате обоих водителей с травмами головы и ушибами доставили в больницу.