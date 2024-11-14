В Екатеринбурге столкнулись Bentley и Hyundai, пострадали два человека

На ул. Бебеля в Екатеринбурге столкнулись легковые автомобили Bentley и Hyundai. Как сообщили в региональной ГИБДД, двух водителей с травмами головы и ушибами доставили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель Bentley выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyundai, которая поворачивала налево. После столкновения Bentley выехала с дороги и наехала на опору освещения, из-за чего та упала на проезжую часть.

По данным ГИБДД, автомобилем Bentley управлял 22-летний мужчина со стажем вождения три года. К административной ответственности привлекался 194 раза.

По факту ДТП полиция начала проверку.

Напомним, ранее на 48 км дороги Серов — Североуральск — Ивдель у Волчанска произошло ДТП. В результате погибли пять человек, еще трое ранены.

Виталий Красиков