Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге столкнулись Bentley и Hyundai, пострадали два человека

На ул. Бебеля в Екатеринбурге столкнулись легковые автомобили Bentley и Hyundai. Как сообщили в региональной ГИБДД, двух водителей с травмами головы и ушибами доставили в больницу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель Bentley выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyundai, которая поворачивала налево. После столкновения Bentley выехала с дороги и наехала на опору освещения, из-за чего та упала на проезжую часть.

По данным ГИБДД, автомобилем Bentley управлял 22-летний мужчина со стажем вождения три года. К административной ответственности привлекался 194 раза.

По факту ДТП полиция начала проверку.

Напомним, ранее на 48 км дороги Серов — Североуральск — Ивдель у Волчанска произошло ДТП. В результате погибли пять человек, еще трое ранены.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...