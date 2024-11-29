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В Екатеринбурге полицейские отпустили задержанных на иномарках с оружием

В Екатеринбурге из отдела полиции были отпущены предполагаемые участники «уголовно-преступной среды», которые накануне были задержаны на иномарках в районе Синих Камней, при них было найдено оружие. Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении нескольких человек были составлены административные протоколы.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

«Всего в дежурную часть подразделения по борьбе с оргпреступностью было доставлено порядка десяти человек. Сыщики установили их личностные данные, дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам, провели комплекс профилактических мероприятий.Как выяснилось, никто из доставленных граждан в розыске не значился», — рассказал полковник Горелых с уточнением, что найденное при них оружие было доставлено на экспертизу, а подствольный гранатомет оказался устройством для стрельбы в страйкбол.

Напомним, из-за операции по задержанию днем 28 ноября был перекрыт проезд по ул. Анны Бычковой. У остановленных иномарок были свердловские номера, а люди, находившееся в них – граждане РФ. Несколько человек пытались скрыться, но не смогли. У задержанных было изъято четыре травматических пистолета и одно помповое ружье.

Мария Шараева

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