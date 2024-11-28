В Екатеринбурге полицейские задержали кортеж из иномарок с оружием

В Екатеринбурге полицейские проводили задержания в районе Синих Камней из-за чего днем был заблокирован проезд на улице Анны Бычковой. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, силовики пресекли попытку возможной встречи участников «уголовно-преступной среды». Операцию проводили сотрудники подразделения по борьбе оргпреступностью, патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы и представители других силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам полковника Горелых, остановленные иномарки имеют свердловские номера, а люди, находившееся в их них – граждане РФ. Несколько человек пытались скрыться, но не смогли.

«Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет. "Стволы" направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр для отработки на причастность к ранее совершенным криминальным эпизодам, а их владельцы доставлены в дежурную часть ОБОП для установления данных»,— рассказал Валерий Горелых. Он уточнил, мероприятие еще не завершено.

Валерия Шестопалова