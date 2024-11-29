«Автодор» с декабря вводит зимний скоростной режим на трассе М-4

«Автодор» с воскресенья, 1 декабря, ограничит скорость на отдельных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Ограничения будут действовать с 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км.

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Летом там действовал повышенный скоростной режим для автомобилей максимальной массой не более 3,5 тонны — 110 км/ч. «С наступлением зимнего периода... максимальная разрешенная скорость на этих участках составит 90 км/ч»,— сказано в пресс-релизе «Автодора».

Госкомпания рассчитывает, что эта мера поможет обеспечить безопасность дорожного движения и снизить риск ДТП. В апреле 2025 года повышенный скоростной режим восстановят.

В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к КоАП, из которых следует, что штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза. Если взять во внимание и заложенное в проекте изменение механизма оплаты постановлений с 50-процентной скидкой, то надо готовиться к более серьезному повышению — в 2,25 раза.

Подробности — в материале «Ъ» «На старых штрафах далеко не уедешь».