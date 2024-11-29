В Тюменской области отключения электричества продлятся до 15 декабря

Отключения электроэнергии в пригороде Тюмени и в Тюменском районе продолжатся до 15 декабря, сообщил заместитель губернатора региона Павел Перевалов на заседании Тюменской областной думы. «Понадобилась поставка достаточно большого объема кабельной продукции, трансформаторов и в связи с большим объемом работы сейчас продолжаются плановые отключения»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Перевалов отметил, что в области «в большей части выполнен» утвержденный план по укреплению надежности электросетей. «До середины декабря отдельные мероприятия будут выполняться, это нужно сделать, чтобы в морозы количество отключений было сведено к минимуму. Лучше сейчас немного набраться терпения, но в морозы чувствовать себя более уверенно, работы будут завершаться, надеемся, что к нужному результату приведут»,— сказал заместитель губернатора.

Павел Перевалов подчеркнул, что власти потребовали от электросетевых организаций информировать жителей области о плановых отключениях и свести количество отключений, их длительность «к минимуму».

Депутат от «Единой России» Вячеслав Танкеев отметил, несмотря на принятые решения по снабжению электроэнергией жителей области, отключения продолжаются. «Вчера был в гостях у своего друга в Дударева, и он мне пожаловался, что в течение недели у него было пять отключений»,— сказал он.

Господина Танкеева поддержал вице-спикер облдумы Владимир Сысоев (ЛДПР), который отметил, что с 25 по 29 ноября «свет отключали в десятках СНТ, поселках». «Отключение электричества — проблема глав поселков и районов, призываю всех глав писать в прокуратуру, чтобы привлекали энергетиков к штрафам, вплоть до уголовной ответственности за невыполнение тех договоров, которые они на себя взяли»,— сказал парламентарий.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал о планах увеличить надежность работы электросетей в пиковые нагрузки до 2026 года. В октябре глава региона отметил, что в области реализовали не все мероприятия по увеличению надежности работы электросетей и не стал гарантировать, что «отключений зимой не будет». «Все наши энергетики запаслись электрогенераторами. Даже если будут отключения, там, где мы еще не успели отремонтировать сети, будут стоять генераторы, чтобы в эти пики потребления поддерживать надежность сетей»,— сказал господин Моор.

Василий Алексеев