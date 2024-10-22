Губернатор Моор: не гарантирую, что отключений электричества зимой не будет

В Тюменской области реализовали не все мероприятия по увеличению надежности работы электросетей, рассказал в ходе прямой линии губернатор Александр Моор. «Надеюсь, что благодаря их реализации надежность сетей электроснабжения повысится. Я не гарантирую, что отключений зимой не будет, потому что не все мероприятия выполнены»,— сказал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Моор заверил, что зимой в регионе «массового количества отключений быть не должно». «Все наши энергетики запаслись электрогенераторами. Даже если будут отключения, там, где мы еще не успели отремонтировать сети, будут стоять генераторы, чтобы в эти пики потребления поддерживать надежность сетей»,— добавил он.

Губернатор напомнил, что прошлой зимой населенные пункты Тюменского района столкнулись с отключениями на сетях электроснабжения. Александр Моор отметил, что «Суэнко» и «Россети» разработали трехлетний план мероприятий по увеличению надежности работы электросетей. «Большое количество мероприятий, большая часть из них приходится на 2024 год, все они пока выполняются по графику»,— подчеркнул глава региона.

Ранее, в августе, Александр Моор отмечал, что «Россети Тюмень» построили 17 объектов электроснабжения в регионе из 29 запланированных. «Идет активная застройка пригородов Тюмени, которая определяет быстрый рост потребления и нагрузки. Необходимо приведение больших инвестиций во все электросетевое хозяйство, чтобы обеспечить весь объем и надежность работы системы в пиковые нагрузки»,— добавил губернатор.

Василий Алексеев