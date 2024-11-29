В Сочи загорелся частный дом

В пятницу, 29 ноября, на улице Дачная Хостинского района Сочи загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУМ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:31. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь распространился на площади 28 кв. м частного жилого дома.

К 10:53 возгорание удалось локализовать. В 11:08 пожар полностью потушили. К ликвидации привлекли восемь специалистов МЧС и две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ликвидировали крупное возгорание. Пожар произошел в двухэтажном бараке на площади 350 кв. м. Специалисты эвакуировали 20 человек.

Мария Удовик