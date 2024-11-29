В Татарстане возбудили дело после смерти студента в политехе Альметьевска

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего студента Альметьевского политехнического техникума. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным ведомства, 28 ноября подросток почувствовал недомогание на уроке физкультуры и был доставлен в больницу, где скончался.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти студента. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в общежитии КНИТУ-КАИ было найдено тело студента из Казахстана. По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства.

Анар Зейналов