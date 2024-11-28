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В общежитии КНИТУ-КАИ обнаружили тело подростка из Казахстана

В общежитии №8 КНИТУ-КАИ обнаружили тело студента из Казахстана. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

«Мы внимательно относимся ко всем нашим обучающимся, особенно из ближнего и дальнего зарубежья. Данный случай будет тщательно изучен, сделаны определенные выводы»,— рассказали в пресс-службе университета.

Служба безопасности КНИТУ-КАИ будет содействовать сотрудникам правоохранительных органов. Ректор университета Тимур Алибаев в курсе произошедшего и держит ситуацию на личном контроле. КНИТУ-КАИ находится на связи с семьей студента. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Диана Соловьёва

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