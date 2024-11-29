Депутаты приняли бюджет Тюменской области с дефицитом в 41,2 млрд рублей

Тюменская областная дума приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет региона на 2025 год. Доходы планируются в объеме 270,3 млрд руб., расходы — 311,6 млрд руб. Документ поддержали 38 депутатов, воздержались от голосования — четверо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко сообщила о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета и предложила увеличить доходы, расходы региона на 8,6 млрд руб. Ранее, в четверг, депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 261,7 млрд руб. по доходами и 303 млрд руб. — по расходам.

Отмечалось, что объем расходов на социальную сферу составит 158,2 млрд руб. В частности, 64,2 млрд руб. выделят на социальную политику, 56,2 млрд руб.— на образование, 30,2 млрд руб.— на здравоохранение, 3,9 млрд руб.— на культуру, 3,5 млрд руб.— на физическую культуру и спорт. На программу «Сотрудничество» направят 57,1 млрд руб., на поддержку экономики области — 29,2 млрд руб.

Напомним, в 2023 Тюменская областная дума приняла закон о бюджете региона на 2024 год. Прогноз доходов составил 246,4 млрд руб., расходов — 290 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 43,6 млрд руб. В сентябре депутаты принимали поправки в документ, после которых доходы увеличились до 279,2 млрд руб., расходы — до 342,7 млрд руб. Планируемый дефицит вырос до 63,5 млрд. руб.

В ходе бюджетного послания к депутатам облдумы губернатор Александр Моор призвал парламентариев обсуждать бюджет региона «более ответственно и разумно». «Когда собираем предложения и пожелания, то часто видим, что суммарный объем запросов превышает все мыслимые пределы, иногда в разы. Естественно и объяснимо, что каждый тянет одеяло на себя, но рвать одеяло на части нельзя»,— подчеркнул губернатор.

Подробнее о бюджетном послании Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы — в материале «Ъ-Урал» «Объем запросов превышает все мыслимые пределы».

Василий Алексеев