«Объем запросов превышает все мыслимые пределы»

Депутаты Тюменской областной думы утвердили проект бюджета региона на 2025 год в первом чтении: доходы предполагаются в размере 261,7 млрд руб., расходы — 303 млрд руб. Губернатор Александр Моор заявил о росте зарплат тюменцев на 17%, анонсировал новые ограничения на работу мигрантов и призвал парламентариев «соразмерить свои желания с реальностью» при обсуждении документа. Большинство оппозиционных парламентских партий поддержало проект бюджет и выразило надежду, что региону «не придется занимать». Принять документ в третьем, окончательном чтении парламентарии намерены уже 29 ноября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В начале бюджетного послания губернатор Александр Моор заявил депутатам Тюменской облдумы, что он испытывает гордость за тюменцев, которые в марте поддержали «человека, который изменил все». «Почти 845 тыс. избирателей Тюменской области проголосовали за Владимира Путина, поддержали его курс развития страны»,— отметил глава региона, подчеркнув, что власти обязаны укрепить «социальную стабильность» в области.

Александр Моор напомнил, что весенний паводок более двух месяцев «держал регион в напряжении». «На 2025 год предусмотрено почти 1,5 млрд руб. на противопаводковые мероприятия. Мы готовы к любым сценариям»,— подчеркнул губернатор, отметив, что экономика области адаптировалась к санкционному давлению.

«Региональный бюджет сохраняет устойчивость, вопреки неизбежным в условиях санкций замедлению роста доходов и внеплановым затратам на борьбу с паводком. Все бюджетные обязательства исполняются своевременно и в полном объеме»,— добавил он.

Господин Моор заверил, что по итогам 2024 года средняя заработная плата тюменцев вырастет к уровню прошлого года на 17%, с учетом инфляции — на 9%. «По свежим данным, положением дел в регионе "скорее довольны" 81% населения»,— отметил губернатор. По его словам, область «остается привлекательной для внешней миграции», из-за чего власти рассматривают новые ограничения и запреты на трудовую деятельность приезжих. «Иностранным гражданам, чья трудовая деятельность ведется на основании патентов, в регионе нельзя работать водителями такси и автобусов. Стоимость самого патента для приезжих специалистов из других стран с января вновь увеличится»,— сказал Александр Моор.

Он также отметил, что в области сохраняется «стабильный уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических отношений». По словам господина Моора, более 83% жителей региона положительно оценивают состояние межнациональных отношений, 72% — считают общественно-политическую ситуацию в регионе «стабильной и спокойной». «Их количество выросло в 2024 году по сравнению с прошлым на 3%, а значит и увеличилось число тех, кто чувствует себя в нашем доме в безопасности»,— сказал губернатор.

В конце выступления Александр Моор призвал собравшихся обсуждать бюджет региона «более ответственно и разумно».

«Когда собираем предложения и пожелания, то часто видим, что суммарный объем запросов превышает все мыслимые пределы, иногда в разы. Естественно и объяснимо, что каждый тянет одеяло на себя, но рвать одеяло на части нельзя»,— подчеркнул губернатор.

Господин Моор завершил послание к парламентариям рассказом про «женщину с лопатой», которую встретил в полтретьего ночи во время паводка в Ишиме.

«Я услышал бесценные слова: не все же нам требовать от государства, иногда и отдавать надо. Предлагаю всем участникам диалога соразмерить свои желания с реальностью»,— заключил он.

Далее проект бюджета с дефицитом 41,2 млрд руб. депутатам представил директор департамента финансов региона Михаил Таранов. Он отметил, что объем доходов в 2025 году прогнозируется в сумме 261,7 млрд руб., что на 15,3 млрд руб. больше ожидаемых поступлений в текущем году. Объем расходов возрастет на 13 млрд руб. и составит 303 млрд руб., из которых 158,2 млрд руб. предусмотрено на социальную сферу. В частности, 64,2 млрд руб. выделят на социальную политику, 56,2 млрд руб.— на образование, 30,2 млрд руб.— на здравоохранение, 3,9 млрд руб.— на культуру, 3,5 млрд руб.— на физическую культуру и спорт. На программу «Сотрудничество» направят 57,1 млрд руб., на поддержку экономики области — 29,2 млрд руб.

«В проекте бюджета учтены предложения, поступившие от парламентских фракций. Все они носят социальный характер»,— подчеркнул господин Таранов.

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казнцева возразила, что из 27 предложений партии в проекте бюджета «частично согласовали только пять».

Коммунист призвала власти усилить работу по комплексному развитию сельских территорий и поддержать личное подсобное хозяйство.

«Крупные производители сельскохозяйственной продукции имеют все финансирование, а бедное личное подсобное хозяйство никогда не попадает ни в какие программы. Если говорить о ценах на молоко, то они остаются в размере 24 руб. уже долгие годы, а в 2018 году падали до 12 руб.»,— сказала она, добавив, что депутаты от КПРФ воздержатся от голосования за бюджет.

Депутат от ЛДПР Артем Зайцев в ответ заверил, что предложения фракций «можно увидеть в бюджете». Он напомнил, что в 2021 году партия обратилась к Александру Моору с предложением поддержать кооперативы, которые занимаются закупом молока. Господин Зайцев подчеркнул, что власти услышали инициативу ЛДПР. «Да, возможно не очень большая сумма заложена в бюджете 2025 года, но мы все прекрасно понимаем, что при тех условиях, когда деньги можно будет перераспределить, обязательно это будет сделано»,— заверил парламентарий.

Глава фракции «Справедливой России — Патриотов — За правду» Владимир Пискайкин отметил, что Александр Моор «дал подробный ответ практически по всем направлениям».

«Да, есть дефицит, но мы уверены, что он будет перекрыт хорошей работой и нам не придется занимать»,— сказал он. Руководитель фракции «Единой России» Андрей Артюхов подчеркнул, что в проекте бюджета «учтены все предложения фракции», касающиеся «многих важных сфер».

По итогам голосования проект бюджета в первом чтении поддержали 40 депутатов, воздержались от голосования четверо, один не голосовал.

Василий Алексеев