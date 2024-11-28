Тюменские депутаты приняли бюджет региона на 2025 год в первом чтении

Тюменская областная дума одобрила проект закона регионального бюджета на 2025 год в первом чтении. Доходы планируются в объеме 261,7 млрд руб., расходы — 303 млрд руб. Документ поддержали 40 депутатов, воздержались от голосования — четверо, один — не голосовала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор департамента финансов региона Михаил Таранов отметил, что увеличение доходной части к уровню первоначального бюджета 2024 года составит 15,3 млрд руб. Основными источниками пополнения бюджета будут налога на прибыль организаций (169,6 млрд руб.) и НДФЛ (51 млрд руб.).

Объем расходов регионального бюджета вырастет на 13 млрд руб. к уровню первоначального бюджета 2024 года. Из них на социальную политику (без учета программы «Сотрудничество») направят 64,2 млрд руб., на образование планируют направить — 56,2 млрд руб., на здравоохранение — 30,2 млрд руб., на культуру — 3,9 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 3,5 млрд руб. На программу «Сотрудничество» предусмотрено 57,1 млрд руб., на поддержку экономики области — 29,2 млдр руб.

Дефицит бюджета Тюменской области в 2025 году составит 41,2 млрд руб.

Напомним, в 2023 Тюменская областная дума приняла закон о бюджете региона на 2024 год. Прогноз доходов составил 246,4 млрд руб., расходов — 290 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 43,6 млрд руб. В сентябре депутаты принимали поправки в документ, после которых доходы увеличились до 279,2 млрд руб., расходы — до 342,7 млрд руб. Планируемый дефицит был снижен до 63,5 млрд. руб.

Василий Алексеев