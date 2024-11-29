Спецназ МВД Грузии вытеснил протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Подразделения спецназа МВД Грузии вытеснили протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, есть задержанные, передает с места событий корреспондент ТАСС. Минувшей ночью полиция применила водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, заявив, что митинг «вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях».

В результате потасовок перед зданием парламента пострадали по меньшей мере три сотрудника полиции, оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели».

Вчера, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад». Вчера вечером она также вышла на площадь к протестующим.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия откладывает Евросоюз в долгий ящик».