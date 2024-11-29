Полиция применила водометы для разгона протестующих в центре Тбилиси

Полицейские задействовали водометы и слезоточивый газ в отношении собравшихся в центре Тбилиси демонстрантов, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» с места событий. В МВД Грузии предупредили об использовании спецсредств, заявив, что митинг «вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях». Известно по меньшей мере о трех пострадавших сотрудниках полиции и операторе телеканала «ТВ Пирвели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Митингующие начали разбегаться, однако некоторые стараются вернуться обратно на площадь перед парламентом Грузии. Периодически возникают потасовки с полицией. В Министерстве внутренних дел сообщили, что после словесных оскорблений демонстранты начали бросать в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы.

Телеканал RT со ссылкой очевидцев сообщил, что некоторые участники акции используют лазеры для ослепления полицейских. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них в масках.

В свою очередь, руководство «ТВ Пирвели» возложило на главу МВД Вахтанга Гомелаури ответственность за инцидент с оператором Нико Кокая. По предварительным данным, в ходе потасовки он получил травму головы, а также надышался слезоточивым газом.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов со стороны объединения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии «Грузинская мечта» остановить переговоры «была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад». Вчера вечером она также вышла на площадь к протестующим.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия откладывает Евросоюз в долгий ящик».